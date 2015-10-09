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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику Майкл Кэррик. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Будущее Майкла Кэррика в "Манчестер Юнайтед" остаётся неопределённым после ничьей с "Астон Виллой", передают Vesti.kz.

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Будущее Майкла Кэррика в "Манчестер Юнайтед" остаётся неопределённым после ничьей с "Астон Виллой", передают Vesti.kz.

Матч десятого тура АПЛ завершился со счётом 4:4, МЮ ушёл от поражения в компенсированное время.

По информации Fichajes.net, руководство клуба рассматривает возможных преемников английского специалиста. Среди кандидатов фигурируют Юлиан Нагельсман, Эдди Хау и Фабиан Хюрцелер.

При этом в МЮ предпочли бы улучшить результаты команды и избежать очередной смены тренера. Однако вероятность увольнения Кэррика заставляет руководство изучать альтернативы.

Нагельсман и Хау разделили мнения в МЮ

Нагельсман, ранее возглавлявший "Баварию" и "РБ Лейпциг", пользуется поддержкой Кристофера Вивелла, отвечающего за скаутинг клуба. Его привлекают тактическая гибкость, высокий прессинг и интенсивность игры.

В свою очередь, директор по футболу Джейсон Уилкокс предпочитает Эдди Хау из-за его опыта в английской премьер-лиге. Бывший тренер "Ньюкасла" вывел команду в Лигу чемпионов и выиграл Кубок английской лиги в 2025 году.

По информации английских СМИ, Хау готов рассмотреть предложение МЮ, если тренерская должность станет вакантной. Таким образом, в руководстве клуба пока нет единого мнения относительно преемника Кэррика.

Хюрцелер также входит в число кандидатов

Третьим претендентом считается Фабиан Хюрцелер, возглавляющий "Брайтон". Немецкий специалист получил признание благодаря атакующему стилю команды, интенсивному прессингу и умению развивать футболистов.

Однако у Хюрцелера есть действующий контракт с "Брайтоном". И убедить его покинуть клуб посреди сезона будет непросто.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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