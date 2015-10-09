"Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику

Будущее Майкла Кэррика в "Манчестер Юнайтед" остаётся неопределённым после ничьей с "Астон Виллой", передают Vesti.kz.

Матч десятого тура АПЛ завершился со счётом 4:4, МЮ ушёл от поражения в компенсированное время.

По информации Fichajes.net, руководство клуба рассматривает возможных преемников английского специалиста. Среди кандидатов фигурируют Юлиан Нагельсман, Эдди Хау и Фабиан Хюрцелер.

При этом в МЮ предпочли бы улучшить результаты команды и избежать очередной смены тренера. Однако вероятность увольнения Кэррика заставляет руководство изучать альтернативы.

Нагельсман и Хау разделили мнения в МЮ

Нагельсман, ранее возглавлявший "Баварию" и "РБ Лейпциг", пользуется поддержкой Кристофера Вивелла, отвечающего за скаутинг клуба. Его привлекают тактическая гибкость, высокий прессинг и интенсивность игры.

В свою очередь, директор по футболу Джейсон Уилкокс предпочитает Эдди Хау из-за его опыта в английской премьер-лиге. Бывший тренер "Ньюкасла" вывел команду в Лигу чемпионов и выиграл Кубок английской лиги в 2025 году.

По информации английских СМИ, Хау готов рассмотреть предложение МЮ, если тренерская должность станет вакантной. Таким образом, в руководстве клуба пока нет единого мнения относительно преемника Кэррика.

Хюрцелер также входит в число кандидатов

Третьим претендентом считается Фабиан Хюрцелер, возглавляющий "Брайтон". Немецкий специалист получил признание благодаря атакующему стилю команды, интенсивному прессингу и умению развивать футболистов.

Однако у Хюрцелера есть действующий контракт с "Брайтоном". И убедить его покинуть клуб посреди сезона будет непросто.

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