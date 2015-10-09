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Разгромом и удалением завершился матч "Реала" в Ла Лиге

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Разгромом и удалением завершился матч "Реала" в Ла Лиге Фото: Depositphotos/Musiu0©

Мадридский "Реал" разгромил на выезде "Валенсию" в 12-м туре футбольной испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" разгромил на выезде "Валенсию" в 12-м туре футбольной испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Месталья" в Валенсии и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Федерико Вальверде (28-я минута), Арда Гюлер (36-я) и Килиан Мбаппе (75-я).

При этом в составе хозяев был удалён на 79-й минуте Хосе Луис Гайя.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 30 очков и поднялся на второе место в таблице, сравнявшись по набранным баллам с "Барселоной", которая в ночь на 9 ноября сыграет на выезде с мадридским "Атлетико". "Валенсия" располагается на предпоследней, 19-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 22 ноября, "Реал" примет "Сельту", а "Валенсия" встретится в гостях с "Райо Вальекано".

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9 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
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Атлетико М
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