Впервые за 26 лет! Сборная Казахстана добилась исторических достижений после яркой победы

Автор: Димаш Тулегенов

Победу сборной Казахстана над командой Северной Ирландии в отборочном цикле Евро-2024 болельщики запомнят навсегда. Выездной успех стал историческим событием сразу по ряду причин. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о достижениях и рекордах казахстанских футболистов по итогам четвертого тура квалификации.

Матч, прошедший накануне в Белфасте, завершился минимальной победой сборной Казахстана со счетом 1:0. Автором единственного гола на 88-й минуте встречи стал вышедший на замену нападающий Абат Аймбетов.

Впервые за 26 лет сборная выиграла три матча подряд

Команда одержала третью победу подряд. Все началось в марте с фантастического камбека в игре с Данией (3:2). Вдохновившись этим триумфом, национальная дружина одержала две сухие победы в июне, причем обе в гостях - 3:0 против Сан-Марино и 1:0 с Северной Ирландией.

В последний раз казахстанские футболисты одерживали три победы подряд 26 лет назад, в 1997 году. Тогда сборная еще входила в азиатскую конфедерацию, и достаточно неплохо проявила себя в мае и июне в отборе на чемпионат мира: по две победы над Пакистаном (3:0 и 7:0) и Ираком (2:1 и 3:1). Эта серия из четырех побед кряду по сей день является рекордной для сборной.

В целом же таких моментов в истории национальной команды было два. Когда сборная только была образована, то там тоже все началось с трех побед подряд - повержены были Туркменистан, Ливия и Узбекистан (все - 1:0).

Первая победа на британских полях после двух неудач

Это был третий матч сборной Казахстана на британской земле. Все эти игры объединяет то, что в составе сборной Казахстана забивалось по одному голу. Но на этот раз история кардинально отличается, ведь команда сумела одержать победу.

В 2008-м англичанам казахстанские игроки проиграли со счетом 1:5, а в 2019-м уступили Шотландии - 1:3. Теперь, с третьей попытки, сборная покидает Великобританию в хорошем настроении.

Еще ни разу не набирали девять очков после четырех матчей в отборе на Евро

После четырех туров отбора на Евро на счету сборной девять очков. Команда делит первое место в таблице с Финляндией. Ранее казахстанцы никогда не начинали квалификацию континентального турнира так многообещающе.

В отборе на Евро-2020 сборная проявила себя относительно неплохо на старте, набрав шесть очков в четырех первых турах. До этого же у команды не было больше двух набранных баллов после такого количества матчей.

Ни разу не забивали так много в отборе на Евро

Похожая статистика, но теперь с точки зрения голов. Восемь мячей после четырех сыгранных туров - рекорд сборной. В отборе на Евро-2020 было семь мячей после четырех игр, а в квалификации на три предыдущих турнира - не более четырех взятий ворот.

Свой вклад в этот рекорд внесли Бахтиер Зайнутдинов (2), Асхат Тагыберген (2), Аймбетов (2), Максим Самородов (1) и Ян Вороговский (1).

Аймбетов - в топ-5 бомбардиров сборной

Гол 27-летнего нападающего в ворота Северной Ирландии стал для него восьмым в футболке национальной сборной. Столько же забили Дмитрий Бяков и Сергей Хижниченко. Однако Аймбетов сыграл меньше матчей, чем они. На его счету 29 сыгранных встреч, а у Бякова и Хижниченко - 33 и 52 соответственно.

Больше Абата забивали лишь три футболиста - Виктор Зубарев (12), Зайнутдинов (12) и Руслан Балтиев (13).

Ранее мы процитировали раздосадованных болельщиков сборной Северной Ирландии.

Фото: УЕФА©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →