Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные

Автор:

Комментарии

Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии

Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии
©УЕФА

Болельщики сборной Северной Ирландии раздосадованы и шокированы результатом домашней игры отборочного цикла Евро-2024 против национальной команды Казахстана (0:1). Сейчас фанаты не видят никаких перспектив у своей сборной, а также считают, что местная футбольная федерация не уважает их.

Корреспондент Vesti.kz цитирует комментарии болельщиков из соцсетей. Мы собрали самое интересное из Facebook и Twitter-аккаунтов сборной Северной Ирландии. Запасайтесь попкорном.

Сначала начнем с редких болельщиков, которые смотрят на все это с оптимизмом в сердцах:

"Разочаровывающий вечер, но приятно видеть, как молодые игроки пробиваются через кровь - это предвещает лучшее будущее. Нам очень не хватает силового игрока впереди".

"Мы говорили все это, когда Майкл О'Нил только пришел, а потом, спустя время, он построил команду, и мы были великолепны. Это молодая команда, у нас всего 1,8 миллиона человек, и мы всегда рассчитываем на смену поколений. Терпение - вот ключ".

Не забыли фанаты припомнить и о том, что казахстанские соперники - не гранды европейского футбола, и они находятся на порядок ниже североирландцев в рейтинге ФИФА. При этом Абат Аймбетов, принесший гостям победу, может быть рад - его сравнили с самим Роналдо:

"Их команда находится на 50 мест ниже нас в рейтинге. Мы ужасны...".

"Буквально избиты 11-ю Боратами".

"Проигрыш кучке фермеров".

"Абат Назарио Аймбетов Де Лима".

Большинство болельщиков нещадно ругают свою сборную за испорченное настроение:

"Шокирующе. Совсем не узнаю эту команду. Я понимаю, что мы переживаем переходный период, но эти парни не похожи на тех игроков, которых вы бы хотели видеть в одной команде с вами... тех, к которым мы привыкли... тех, кто нам нужен!".

"Вы ожидали чего-то другого после возвращения О'Нила?".

"Моя внучка играет лучше".

"Худшая команда Северной Ирландии, которую я видел за 30 лет: никакой борьбы, никакой идеи, могли бы играть 10 часов и не забили бы гол".

"Сан-Марино - это наш предел".

"Это было так же весело, как зубная боль. Шокирующе".

"Если они не расширят финальные стадии чемпионатов мира до 100 команд, а Евро до 60, то мы не увидим ни одного участия Северной Ирландии за всю жизнь".

"Хуже может быть только если Сан-Марино добьется результата на "Виндзоре". Сегодняшний вечер был позорным, и Казахстан полностью заслужил свою победу".

"Единственный прилично выглядящий игрок - молодой английский парень в полузащите. Остальные - дрянь".

"Это худшая сборная Северной Ирландии, которую я когда-либо видел".

Ну и напоследок приведем комментарии нескольких недовольных зрителей, которых не устроило соотношение дорогих цены за билеты и увиденного на поле качества игры:

"Заплатили 300 фунтов (171,9 тысячи тенге) за билеты для всей семьи и наблюдали, как бедная команда нанесла всего один удар по воротам... в то время как один из самых перспективных и захватывающих юнцов "Вест Хэма" (Маршалл) остался сидеть на скамейке запасных... Недостаточно хорошо..."

"Полная обдираловка для семей, которые приложили усилия, чтобы пойти на "Виндзор"... дорогие билеты, плохие условия, дорогая еда и напитки, никудышное обслуживание клиентов! Держите свои деньги в карманах, ребята, и смотрите их по телевизору с этого момента... мы все прилагаем усилия в эти трудные времена, и мы получаем очень мало в ответ!".

"Федерация берет по 57 фунтов (32,6 тысячи тенге) за билет ради этого".

Напомним, что сборная Казахстана одержала минимальную победу в Белфасте и одержала третью победу подряд в квалификации Евро-2024. После четырех туров команда делит первую строчку с Финляндией, набрав девять баллов из 12 возможных.

Фото: УЕФА©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Великобритания Аймбетов Абат Роналдо

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:44
Сборные
©УЕФА Впервые за 26 лет! Сборная Казахстана добилась исторических достижений после яркой победы
Сегодня , 09:18
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024? Каково положение команд в группе после громкого успеха
Сегодня , 08:49
Сборные
©УЕФА Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии
Сегодня , 08:23
Сборные
©instagram.com/shats_30 Вратарь сборной Казахстана обратился к болельщикам после громкого успеха в отборе на Евро
Сегодня , 07:49
Сборные
©Кадр из видео Пламенная речь Магомеда Адиева! Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после сенсационной победы
Сегодня , 07:14
Сборные
©КФФ "Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА
Сегодня , 05:55
Сборные
©КФФ Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро
Сегодня , 04:46
Сборные
©КФФ "Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро
Сегодня , 03:36
Сборные
©КФФ Видеообзор сенсационной победы Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 03:17
Сборные
©nzs.si Сенсацией завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:57
Сборные
©twitter.com/Huuhkajat Разгромом завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:38
Сборные
©КФФ Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
Вчера , 23:40
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана объявила состав на матч с Северной Ирландией
Вчера , 23:31
Сборные
©ФК "Реал" Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
Вчера , 22:29
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Белфасте. Видео
Вчера , 21:31
Сборные
©afa.com.ar Аргентина без Месси одержала победу в товарищеском матче
Вчера , 20:57
Сборные
©instagram.com/rwdm_official "Победа и гол". Бельгийский клуб обратился к игроку сборной Казахстана перед матчем отбора к Евро-2024
Вчера , 16:46
Сборные
©instagram.com/northernireland/ Сборная Северной Ирландии собралась устроить настоящее шоу в матче с Казахстаном
Вчера , 16:07
Сборные
©КФФ Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан
Вчера , 15:20
Сборные
©instagram.com/kff_team Стал известен исход матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024
Вчера , 14:43
Сборные
©twitter.com/balogun Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ
Вчера , 14:05
Сборные
©instagram.com/afaseleccion Месси назвали легендой и идолом футбола
Вчера , 13:48
Сборные
©УЕФА Бывшие надежды "Челси" и "МЮ", юная звезда "Сити". Кто выделяется в составе сборной Северной Ирландии
Вчера , 12:40
Сборные
©КФФ "Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева
Вчера , 11:37
Сборные
©instagram.com/cristiano В сборной Португалии объяснили роль Роналду
Вчера , 11:10
Сборные
©instagram.com/pablogavi Футболист сборной Испании добился уникального достижения
Вчера , 11:00
Сборные
© Северная Ирландия - Казахстан: почему этот матч нельзя пропустить и кто фаворит
Вчера , 10:30
Сборные
©ККФ В России удивились лидерству сборной Казахстана в группе отбора на Евро-2024
Вчера , 09:01
Сборные
©instagram.com/cf.unaisimoon25/ikercasillas В сборной Испании побили рекорд Касильяса
Вчера , 08:45
Сборные
©twitter.com/brfootball Футболист сборной Испании вошел в историю после победы в Лиге наций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus