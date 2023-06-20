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Новости спорта Футбол Сборные
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Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024

Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу провела матч четвертого тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с "зелено-белой армией" получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана - 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил вышедший на замену Абат Аймбетов. Форвард "Астаны" получил мяч на своей половине поля, продвинулся к воротам, обыграв защитников британской сборной, и заставил капитулировать голкипера Бэйли Пикока-Фаррелла.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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