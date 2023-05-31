Впервые за 14 лет! В сборной Казахстана по футболу намечается долгожданное событие

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:38
©FFF

29-летний игрок петропавловского "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов получил вызов в национальную сборную Казахстана на матчи отборочного цикла Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии. На его счету уже есть шесть матчей за главную команду страны, но на момент их проведения он не являлся игроком "Кызыл-Жара". Корреспондент Vesti.kz вспомнил, когда в последний раз футболист из самого северного казахстанского клуба играл в официальном матче за сборную Казахстана. Как оказалось, этого не было очень давно.

Главный тренер Магомед Адиев отметил, что выбирая еще одного крайнего защитника, сделал выбор в пользу Тапалова, хотя другим кандидатом был Багдат Каиров. В этом сезоне Еркин провел 13 матчей во всех турнирах за "Кызыл-Жар", в которых отметился одной голевой передачей. 

В текущем первенстве "Кызыл-Жар" показывает хорошие результаты, и универсал Тапалов - один из главных игроков в тактическом рисунке тренера северян Али Алиева. Ранее футболист уже играл за сборную Казахстана, проведя пять матчей в 2021 году (а в 2019-м он провел одну товарищескую встречу). Но тогда Тапалов вызывался в сборную как игрок "Акжайыка"

Игроков "Кызыл-Жара" вообще давно не было в сборной Казахстана. В 2021-м пару товарищеских матчей за национальную команду провел тогдашний защитник петропавловцев Алибек Касым. Но эти встречи не относились к официальным турнирам. 

Если же копаться в истории и искать, когда игрок "Кызыл-Жара" выступал за сборную в официальных встречах, то путь занесет нас аж в 2009 год. Тогда, в июне месяце, в составе национальной дружины дебютировал воспитанник петропавловского футбола, полузащитник "Кызыл-Жара" Евгений Аверченко. Он принял участие в домашнем матче с Англией (0:4) в отборе на ЧМ-2010. Всего за сборную он в итоге провел девять встреч.

Теперь болельщикам "Кызыл-Жара" осталось дождаться, выйдет ли Тапалов на поле хотя бы в одном из двух предстоящих матчей. Игра с Сан-Марино состоится 16 июня, а с Северной Ирландией - 19 июня. Обе встречи пройдут в гостях.

С полным списком вызванных Адиевым игроков можете ознакомиться здесь

Фото: КФФ, FA©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Кызыл-Жар СК Казахстан Акжайык ФК Адиев Магомед

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