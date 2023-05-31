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"Сейдахмет обрадовал, но ...". Адиев - о вызове Касыма, статусе Мужикова и молодежи "Кайрата"

"Сейдахмет обрадовал, но ...". Адиев - о вызове Касыма, статусе Мужикова и молодежи "Кайрата"
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о выборе состава на ближайшие матчи отборочного цикла ЧЕ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

В эфире телеканала Qazsport Адиев прокомментировал решение практически по каждому вызванному и не вызванному игроку. В частности, он обсудил возвращение Алибека Касыма, объяснил отсутствие Серикжана Мужикова и рассказал, в каком случае вызовет Еркебулана Сейдахмета. 

Вратари  

- Мы остановились на трех вратарях. Мы долго выбирали между Устименко и Сейсеном. Сейсен не получает столько практики, сколько хотелось бы. Устименко совершил ряд необязательных ошибок, но молодым это свойственно. Мы видим в Даниле большой потенциал и я думаю он сможет выйти на высокий уровень и минимизировать ошибки. 

Шацкий показывает игру, которая в нас вселяет уверенность, он соответствует первому номеру.

Матч с Сан-Марино? Это важный матч для нас, по своему даже определяющий. Когда говорят, что можем экспериментировать, но я этого не понимаю, это официальная игра за выход на Евро, поэтому рассчитываем на игроков основы. 

По Стасу Покатилову. Мы разговаривали и я ему объяснил. В прошлый раз он приезжал потому что у меня были сомнения по Шацкому. Тогда я говорил, что возможно, мы дадим время Стасу после первой игры. Сейчас я сказал, что Шацкий будет играть два матча. 

Защитники 

- По Касыму, у него был ряд игр, где для защитника и своего уровня он сыграл ниже своих возможностей. Но с "Кайсаром" он сыграл неплохо, плюс забил, хотя для защитника это не определяющий момент. Решили позвать на сбор, были долгое время дисциплинарные моменты, но сейчас посмотрим. 

Габышев. Игровой тонус важен, но с недавних времен я пересмотрел этот вопрос. Габышев подходит под наши требования. Ни в одной из игр он не сыграл так, чтобы сказать "Он не подходит". Он соответствует уровню. 

Кусяпов в нашем видении находится, просто сейчас мы поменяли Кусяпова на Касыма. По Каирову такая же ситуация, мы поменяли его на Тапалова, он неплохо себя проявляет, "Кызыл-Жар" на высоких позициях и хотелось бы самому познакомиться с Еркином. 

Из молодых мы смотрим за ребятами из "Кайрата", как защитники, так и опорный. Но важен опыт для этих позиций. 

По состоянию Бейсебекова. Ожидаем, что он сыграет в ближайших матчах за клуб. Он олицетворение большого профессионала, что подтвердил в матчах со Словенией и Данией. Расскажу показательную историю. Изначально мы говорили, что мы рассчитываем его как на игрока со скамейки, однако он так тренировался, что мы решили выпустить в основе с Данией и мы победили. 

Суюмбаев? Считаю, что Досмагамбетов и Вороговский предпочтительнее. Мы на него смотрим, но пока он третий-четвертый выбор, еще есть Кургин из "Кайрата". 

Полузащитники 

- Оразов подходит под то, что мы хотим сделать. Безусловно, плохо, что он не играет в клубе, но для нас он игрок основной обоймы и ни в одном матче он не дал усомниться в своем уровне. 

По Дарабаеву большой вопрос, есть травма. Мы не знаем, сможет ли он нам помочь. Будем отслеживать его состояние. Примем решение непосредственно перед началом сбора. 

Сейдахмет. Видел его матч с "Актобе", он по-хорошему обрадовал. Хочется надеяться, что он перезагрузился. Но как я всегда говорил, в сборной не будет игрока, который один-два матча удачно сыграл. Да, можно было бы внести в расширенный список, но я жду и посмотрю на его прогресс по дистанции. Если будет держать уровень, с удовольствием вызовем. 

Мужиков - креативный и неординарный футболист, наверное, мы не можем разбрасываться такими. Но он опытен, есть амбиции, могу ли я ему гарантировать время? Я не знаю и не могу предугадать как его это затронет. Не хочется человека с таким бэкграундом сажать в глубокий запас. 

Нападающие 

- Будем думать, как компенсировать потерю Аймбетова в первом матче. Есть мысли и идеи, но еще посмотрим это в тренировочном процессе. 

Артур Шушеначев периодически вызывается. Он обладает характеристиками, он может играть на хорошем уровне и делать результат в сборной. Но, к сожалению, его выходы на поле получились не такими, как нам надо. Я не могу постоянно экспериментировать в сборной. Надо ждать своего шанса и сыграть так как надо. Надеюсь, что Артур приедет и покажет, что готов реализовать свой шанс.

Швырев мне импонирует, я смотрел много игр с его участием. Да, есть существенные недочеты в завершающей стадии. Но подкупает его манера игра между линиями, он хорошо чувствует это, плюс много черновой работы выполняет. 

Турлыбек был в расширенном списке и я считаю, что для него это тоже успех. Мы за ним продолжаем следить и он находится на правильном пути.

Жумабека мы ценим, у него потенциал вырасти в хорошего нападающего. Но перейдя в "Актобе" он столкнулся с конкуренцией и не получает времени. 

Чеснокова долго рассматривали. Но на его позиции могут сыграть много игроков, мы набрали количество необходимых футболистов и он получился лишним. Но в дальнейшем продолжим с большим интересом за ним следить. 

Жаксылыков выходил за сборную в товарищеских матчах ранее и там у него не все получилось. Пока у него не лучший период в карьере. Даже больше скажу, мы смотрели на Федина, он нам подходил, но его травма немного отбросила. 

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК

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