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Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи отбора на Евро-2024

Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи отбора на Евро-2024
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объявил окончательный состав на матчи отборочного турнира Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Объявление состава впервые в истории сборной Казахстана прошло в эфире телеканала Qazsport. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Данил Устименко ("Кайрат") и Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Александр Марочкин ("Тобол"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все - "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Лев Скворцов ("Химки", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия) и Еркин Тапалов ("Кызыл-Жар").

Полузащитники: Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов (все -
"Астана"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Тобол"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба - "Актобе") и Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия).

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба - "Астана"), Артур Шушеначев, Вячеслав Швырев (оба - "Кайрат").

Отметим, что в расширенный список, который был представлен ранее, первоначально вошли 34 футболиста.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры – в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе "Уиндзор Парк" (00:45).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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