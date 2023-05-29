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Сборная Казахстана назвала расширенный состав на матчи отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана назвала расширенный состав на матчи отбора на Евро-2024
©КФФ

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, которые были вызваны на июньские игры квалификации чемпионата Европы 2024 года против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Учебно-тренировочный сбор начнется 8 июня в Алматы, а окончательный состав команды будет определен позднее.

В список вошли 34 игрока.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада (оба – "Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – "Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба – "Тобол"), Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Абзал Бейсебеков (все – "Астана"), Талгат Кусяпов ("Каспий"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Химки»" Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Тобол"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все – "Астана"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Мирас Турлыбек ("Аксу"), Еркин Тапалов ("Кызыл-Жар");

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – "Астана"), Абылайхан Жумабек ("Актобе"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы"), Артур Шушеначев, Вячеслав Швырев (оба – "Кайрат2), Ислам Чесноков ("Тобол");

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Амаль Сыздыков – тренер-аналитик.

Напомним, что в июне сборная Казахстана проведет два выездных матча в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. 16 июня наша команда сыграет против Сан-Марино в городе Парма, Италия. Начало игры запланировано на 00:45 по времени Астаны.

Через три дня после этого матча команда отправится в Белфаст, где состоится игра против Северной Ирландии на стадионе "Уиндзор Парк". Начало этой игры также запланировано на 00:45 по времени Астаны.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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