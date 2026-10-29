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Вчера 14:13

Ван'т Схип исключил 11 игроков из сборной Казахстана: почему он к этому пришёл?

Футболисты сборной Казахстана в Лиге наций. Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Джоном ван'т Схипом определился с окончательным составом на заключительные матчи Лиги наций в ноябре. В список было включены 27 футболистов, а ещё 11 игроков из расширенного состава в итоге были отсеяны. Корреспондент Vesti.kz - о тех, кто не поможет сборной в этот раз.

Сборную Казахстана ждут два матча в середине месяца. 13 ноября команда в гостях сыграет с Молдовой, а 16 числа - дома со Словакией. Список вызванных выглядит следующим образом:


 Почему Анарбеков, Сатпаев и Литош не сыграют в Лиге наций?

Постараемся вкратце расписать, в какой форме сейчас находятся 11 отсеянных игроков, и предположить, где решение тренерского штаба было обоснованным, а где есть сомнения на этот счёт.

Темирлан Анарбеков (вратарь)

23-летний голкипер "Кайрата" стабильно играет за клуб и в КПЛ, и в Лиге конференций. Впервые более чем за год он не попал в окончательный состав национальной дружины. Вполне возможно, что дело в конкуренции: если в сентябре ван'т Схип вызывал четырёх вратарей, и на каждый матч ему приходилось одного убирать из заявки, то сейчас общее количество голкиперов составляет три человека. В прошлой международной паузе Анарбеков сыграл только в одном из четырёх матчей - дома с Фарерскими островами (2:2). Но правильный ли это был шаг со стороны тренерского штаба - вопрос спорный.

Санжар Сатанов (центральный защитник)

25-летний оборонец "Атырау" стабильно играет в КПЛ, являясь практически незаменимым в стане нефтяников. Но при этом у команды большие проблемы с обороной - в пяти последних встречах при Сатанове они пропустили девять голов. Тренерский штаб сборной решил сделать выбор в пользу других. А Сатанов вызывался в главную команду страны только в июне при Талгате Байсуфинове, но на поле не выходил.

Александр Широбоков (центральный защитник)

23-летний футболист "Кайрата" в прошлый раз стал уникальным игроком сборной Казахстана. Ведь из полевых исполнителей в сентябре-октябре только ему ван'т Схип не дал сыграть ни минуты, а в этот раз вовсе не вызвал. При этом в КПЛ и еврокубках он играет, а в двух последних встречах отметился ассистами. Правда, не обходится и без критики: недавно Рафаэль Уразбахтин объяснил, что не выпустил Александра в старте против "Панатинаикоса" (1:5) из-за того, что его игра в предыдущем матче ему не понравилась. Но в целом кажется, что Широбоков заслужил свой шанс дебютировать за сборную.

Дамир Касабулат (опорный полузащитник)

24-летний игрок "Кайрата" не имеет стабильной практики в клубе. В последних восьми матчах "Кайрата" в КПЛ и Лиге конференций он выходил на поле всего три раза, а в старте - всего раз. В текущем розыгрыше Лиги наций он вышел на замену только в гостях со Словакией (1:2). Здесь невызов вполне обоснован.

Георгий Жуков (центральный полузащитник)

31-летний хавбек "Актобе" в прошлый раз сыграл под руководством ван'т Схипа только в одной игре - дома с Фарерскими островами (2:2). В клубе у него практика есть, пусть и не всегда в старте. Однако последнюю игру с "Кайратом" (2:2) он пропустил, и не исключено, что у него есть повреждение. В целом же есть ощущение, что игрок с опытом Жукова не помешал бы команде, но при условии, что он здоров.

Абинур Нурымбет (центральный полузащитник)

21-летний полузащитник в июне вызывался в сборную и даже дебютировал в её составе, но после этого в команду не попадал. После летнего трансфера в "Ордабасы" Нурымбет только один раз вышел в стартовом составе на игру КПЛ. Да, он стал чемпионом страны, но в плане игрового времени сильно потерял. Поэтому его приглашение в сборную вызвало бы больше вопросов, чем невызов, и тут решение объяснимое.

Станислав Басманов (вингер)

25-летний игрок "Астаны" является важным звеном в атаке столичных. В сентябре он дебютировал в составе сборной, проведя три матча в четырёх турах Лиги наций. В этот раз ван'т Схип решил его не приглашать. Возможно, что сыграла роль голевая засуха - в последних пяти играх за клуб Басманов не отличался результативными действиями.

Эльхан Астанов (вингер)

26-летний вингер "Ордабасы" играл в каждом из четырёх туров этой Лиги наций, но только один раз вышел в старте. Однако в этот раз от него решили отказаться. Возможно, что повлияло отсутствие у Эльхана места в старте в клубе - с середины августа он не играл с первых минут в КПЛ. Хотя в последней встрече он забил гол, который прервал его засуху, которая длилась больше двух месяцев.

Дастан Сатпаев (нападающий)

18-летний форвард английского "Бёрнли" был тем игроком, по которому все так соскучились на родине. Но в этот раз он вновь не приедет в сборную, и опять из-за повреждения. В последней игре чемпионшипа он получил травму, поэтому было принято не рисковать его здоровьем. Это потеря для нашей сборной.

Артур Шушеначев (нападающий)

28-летний форвард "Актобе" сыграл в трёх матчах Лиги наций в сентябре-октябре, но это не стало гарантией того, что он будет вызван и в ноябре. В последних шести матчах в КПЛ он забил четыре мяча, но в итоге тренерский штаб решил сделать выбор в пользу других игроков. Хотя чистый ярко выраженный нападающий в команде теперь только один - это Рамазан Каримов.

Артём Литош (нападающий)

Невызов Шушеначева был бы понятнее, если бы в составе оказался 21-летний нападающий "Шахтёра" Литош. Но то, что их обоих нет в списке - удивительно. Молодой страйкер наколотил 24 гола в первой лиге, став лучшим бомбардиром первенства. В сентябре он оформил 2+1 за молодёжную сборную против Англии и Ирландии, после чего все заговорили о том, что его пора заигрывать за основную команду. Но ван'т Схип, видать, решил, что ещё рано.

Ситуацию по отсеянным игрокам можно подытожить так: Сатпаева будет очень не хватать, это первое. Во-вторых, есть вопросы по отсутствию Анарбекова, Широбокова, Жукова и кого-то из пары Шушеначев/Литош. По Касабулату и Нурымбету можно просто согласиться, а у остальных ситуация пограничная, где можно было бы понять как их вызов, так и их отсутствие в составе.

Но нельзя не заострить внимание ещё на одной детали: последние две игры в КПЛ пропускали защитник Темирлан Ерланов и полузащитник Исламбек Куат, а легионеры из "Ахмата" Галымжан Кенжебек и Максим Самородов отсутствовали в заявке своей команды. Первый последний раз выходил на поле ещё в составе сборной 2 октября, а после этого не вошёл в заявку в четырёх из пяти играх "Ахмата" (ещё в одной остался запасным). Самородов же после сборной пропустил две игры из-за травмы, затем дважды вышел на замену, а после этого вновь остался вне заявки.

Все они попали в окончательную заявку на матчи с Молдовой и Словакией. И если у кого-то из них есть серьёзные проблемы со здоровьем, то не исключено, что им понадобится замена. Надеемся, что потерь в сборной больше не будет.

Отметим, что после четырёх туров Лиги наций в активе Казахстана всего два набранных очка - команда занимает последнее место в квартете, отставая от Словакии (10), Фарерских островов (4) и Молдовы (4).

Отказ от Анарбекова в пользу опыта? В сборной Казахстана определились с основным вратарем

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол (1,5,7,8,10,12), КФФ (2,3,4,6,9,11)©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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