В сборной России отреагировали на решение ФИФА

В сборной России отреагировали на решение ФИФА Валерий Карпин - главный тренер сборной России по футболу. ©Михаил Шапаев, РФС©

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о текущем положении национальной команды на фоне продолжающегося отстранения от международных турниров, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Своим мнением специалист поделился, находясь в Испании, где он посетил матч 20-го тура Ла Лиги между "Реалом Сосьедадом" и "Барселоной" (2:1).

Карпин признал, что неопределённость вокруг будущего сборной вынуждает тренерский штаб пересматривать подход к формированию состава и делать ставку на долгосрочную перспективу.

"Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще. Поэтому мы решили немного изменить возраст команды, привлечь много молодых футболистов, посмотреть много разных игроков, пока мы ждём разрешения вернуться", — заявил Карпин в интервью Diario Vasco.

По словам тренера, отсутствие официальных матчей позволяет использовать товарищеские встречи как площадку для экспериментов и просмотра перспективных футболистов, которые в будущем могут стать костяком сборной.

Напомним, с 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные остаются отстранёнными от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок. В сложившихся условиях национальная команда России проводит исключительно контрольные матчи.

ФИФА приняла решение по сборной России: оно может стать историческим

