Узбекистан - Казахстан: кто дороже, чаще побеждал в прошлых матчах и у кого больше игроков за границей

Автор: Димаш Тулегенов

Через месяц с небольшим сборная Казахстана по футболу проведет первый матч с соседями из Узбекистана с 2007 года. Для двух национальных команд это будет седьмая очная встреча. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать о товарищеском матче этих сборных.

Матч запланирован на 16 ноября, он состоится в столице Узбекистана Ташкенте. Главный тренер казахстанской дружины Магомед Адиев уже выразил заинтересованность в проведении этой встречи, назвав Узбекистан хорошим соперником.

История прошлых матчей между командами

Сборные Казахстана и Узбекистана играли друг с другом шесть раз, но последняя встреча датирована еще аж мартом 2007 года. Чаще всего игры завершались вничью - три раза, дважды побеждали футболисты из Узбекистана, один раз - казахстанская сборная.

Впервые команды сыграли друг с другом в 1992 году в рамках Кубка центральной Азии. В первой игре, состоявшейся в Алматы, победу одержали хозяева - 1:0. Спустя три месяца в Ташкенте была зафиксирована ничья - 1:1. В обеих встречах в составе сборной Казахстана забивал Руслан Дузмамбетов, который после завершения карьеры работал судьей.

В апреле 1994-го команды встретились в рамках Кубка независимости Узбекистана. На стадионе "Пахтакор" в Ташкенте был настоящий аншлаг - 45 тысяч зрителей! В итоге хозяева одержали минимальную победу благодаря голу с пенальти - 1:0.

Осенью 1997-го команды встретились уже в ходе официального турнира - отборочного цикла ЧМ-1998. Встреча в Алматы закончилась со счетом 1:1, а гол у казахстанцев забил Руслан Балтиев с пенальти. А вот в Узбекистане местная сборная разгромила гостей со счетом 4:0. Это по-прежнему самая крупная победа в противостоянии между этими сборными.

В марте 2007-го в Шымкенте проходил товарищеский международный турнир. Казахстан и Узбекистан разошлись миром - 1:1. На гол Мурата Суюмагамбетова гости ответили точным ударом Александра Гейнриха, также известного по выступлениям за "Актобе" и "Ордабасы".

Общее количество голов в противостоянии - 8:4 в пользу сборной Узбекистана. К текущему моменту три игры прошли в Ташкенте, две - в Алматы, одна - в Шымкенте. Предстоящая встреча вновь пройдет в столице Узбекистана.

Рейтинг, стоимость составов и легионеры

В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана, относящаяся к азиатской конфедерации, занимает 77-е место, а казахстанская дружина, являющаяся частью УЕФА, находится на 113-й позиции. У узбекской дружины более дорогой состав игроков - 25,65 миллиона евро, общий ценник казахстанских сборников - 17,15 миллиона.

Самым дорогостоящим футболистом хозяев является нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов. Его трансферная стоимость равна восьми миллионам евро. В сборной Казахстана самым дорогостоящим является Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА (3,5 миллиона евро). Любопытно, что эти два футболиста являются друзьями и отлично знают друг друга со времен совместных выступлений в "Ростове".

Средний возраст игроков узбекской сборной моложе, чем у Казахстана - 25,4 против 27,6 лет соответственно. Так, в сентябре в составе Узбекистана было лишь два футболиста старше 30 лет - вратарь Уткир Юсупов и защитник Фаррух Сайфиев (обоим по 31 году). В команде Адиева было аж десять футболистов, уже перешагнувших порог тридцатилетия.

Также в составе узбекской команды было четверо игроков не старше 21 года, а в сборной Казахстана таковых было лишь двое, и это дебютанты Адилет Садыбеков и Абылайхан Жумабек.

В последнем составе сборной Узбекистана было семь игроков, выступающих на клубном уровне за границей. Помимо Шомуродова из "Ромы", это: Отабек Шукуров ("Карагюмрюк", Турция), Иброхимхалил Юлдошев ("Пари НН", Россия), Остон Урунов ("Урал", Россия), Хожимат Эркинов ("Торпедо", Россия), а также выступающие в Казахстане Игорь Сергеев ("Тобол") и Шохбоз Умаров ("Ордабасы"). Не забудем и 29-летнего Джалолиддина Машарипова, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Его в последних матчах сборной не было, но футболист с десятью мячами за национальную команду имеет шансы сыграть в ноябре против Казахстана.

В обойме у Адиева было лишь четверо сборников-легионеров: Зайнутдинов из ЦСКА, Нуралы Алип из "Зенита", Марат Быстров из "Ахмата" и Ян Вороговский из бельгийского "Моленбека".

Тренерское противостояние

Возглавляет сборную Узбекистана 59-летний словенец Сречко Катанец. Когда он был игроком, то выступал на родине, тогда еще в Югославии, также поиграл за немецкий "Штутгарт" и итальянскую "Сампдорию". После завершения карьеры стал тренером, и Узбекистан для него уже четвертая сборная. Ранее у него было два периода в сборной Словении, работа с командами Македонии, ОАЭ и Ирака. А вот с клубами Катанец не работает почти 20 лет - в феврале 2003-го он покинул греческий "Олимпиакос".

Несмотря на работу в достаточно скромных сборных, он давал неплохие результаты. Его Македония в конце нулевых одерживала победы над Турцией, Шотландией и даже Хорватией, с непримечательной командой Ирака он одерживал верх над иранцами и узбекистанцами. Своих нынешних работодателей он огорчал не только со сборной Ирака, но и со сборной ОАЭ уже в далеком 2010 году. Словению он вообще выводил на Евро-2000 и ЧМ-2002.

В прошлом месяце сборная Узбекистана под его руководством обыграла команду Камеруна в рамках товарищеской встречи. Противостояние с участниками ЧМ-2022 завершилось победой подопечных Катанеца со счетом 2:0. Стоит отметить, что он работает со сборной Узбекистана с августа прошлого года. При нем команда одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее его пути с тренером сборной Казахстана Адиевым не пересекались, впрочем, как и с казахстанским футболом в целом. Но от этого противостояние двух национальных команд менее интересным не станет, как и дуэль тренеров Адиева и Катанеца.

Напомним, что товарищеский матч с Узбекистаном станет предпоследним для сборной Казахстана в этом году. 20 ноября подопечные Адиева на выезде примут участие в контрольной встрече с командой ОАЭ.

"Шомуродов и Зайнутдинов - равные игроки". Экс-тренер сборной Казахстана - о матче с Узбекистаном

Фото: ФК "Кайрат" (1), КФФ (2,5,8), Sportsffa.kz (3), ФК "Ростов" (4), ФК "Тобол" (6), Sport.kg (7)©️