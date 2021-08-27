Сборная Узбекистана по футболу выбрала нового тренера

Сречко Катанец, под руководством которого Словения пробилась на Евро-2000 и ЧМ-2002, стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу АФУ.

"Новым главным тренером сборной Узбекистана назначен Сречко Катанец. Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года", - говорится в сообщении.

Катанец в 2021 году был уволен с поста главного тренера сборной Ирака, которой руководил с 2018 года. Его главными достижениями на посту тренера стали выход Словении на Евро-2000 и ЧМ-2002.

В июне этого года АФУ расторгла контракт с местным специалистом Вадимом Абрамовым после того, как сборная Узбекистана не смогла выйти в третий раунд отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Узбекистана вела переговоры с Курбаном Бердыевым, который в итоге возглавил "Кайрат".

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