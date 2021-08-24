"Кайрат" официально объявил о назначении Бердыева главным тренером

Алматинский "Кайрат" официально объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вы не поверите! У нас новый главный тренер, но вы кажется уже знаете кто", - написал "Кайрат" в соцсетях, опубликовав фото Бердыева.

"Кайрат" озвучил детали контракта Курбана Бердыева

68-летний российский специалист - уже третий тренер в "Кайрате" по ходу сезона. Бердыев уже возглавлял алматинский клуб с 1991 по 1993 год и с 1994 по 1995 год.

Сезон алматинский клуб начинал под руководством белорусского специалиста Алексея Шпилевского. Но в начале июня молодой тренер принял решение покинуть клуб и присоединился к немецкому клубу "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги.

Позже "желто-черные" назначили 42-летнего Кирилла Кекера исполняющим обязанности главного тренера, а спустя полтора месяца казахстанский специалист и вовсе стал полноценным наставником.

Однако после вылета из Лиги Европы Кекер подал в отставку.

Добавим, что Бердыев с мая работал в "Кайрате" - он был советником Председателя Наблюдательного Совет клуба.

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