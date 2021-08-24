"Кайрат" озвучил детали контракта Курбана Бердыева

Стали известны условия контракта известного российского специалиста Курбана Бердыева с "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

Данные огласил сам алматинский клуб на своем официальном сайте. Контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.

Напомним, что "Кайрат" объявил о назначении Бердыева новым главным тренером. Ранее он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

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