Сборные
Участник ЧМ-2026 по футболу предложил Узбекистану 25 миллионов за матч

Сборная Узбекистана по футболу продолжает искать соперников для товарищеских матчей перед чемпионатом мира-2026, сообщают Vesti.kz.

По информации upl.uz, среди кандидатов есть сборная из Северной Америки. В частности, сборная Канады пытается договориться о матче с Узбекистаном.

Отмечается, что футбольная федерация Канады готова заплатить Узбекистану 50 000 долларов (25 миллионов тенге) за товарищеский матч.

Узбекистан, в свою очередь, планирует сыграть со сборной из Европы или Латинской Америки. В группе сборной на ЧМ-2026 есть Португалия и Колумбия.


Ранее Узбекистан должен был провести в марте товарищеский матч с Португалией, однако после жеребьёвки ЧМ-2026 планы сборных поменялись.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.

Мундиаль-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 сборных.

Узбекистан отказался играть против Роналду после жеребьевки ЧМ-2026

