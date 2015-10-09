Нуралы Алип заявил о себе в России: подробности

Пресс-служба Кубка России опубликовала символическую сборную соревнования 2025 года, передают Vesti.kz.

Отмечается, что некоторые футболисты чаще других попадали в команду недели Кубка России. Среди них оказался и казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип.

Символическая сборная Кубка России-2025:

вратарь: Александр Корякин ("Краснодар") - четыре попадания в команду недели;

защитники: Илья Самошников ("Локомотив"/"Спартак") - два, Максим Осипенко ("Ростов"/"Динамо" Москва) - два, Нуралы Алип ("Зенит") - три, Мойзес (ЦСКА) - три;

полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА) - три, Данила Козлов ("Краснодар") - четыре, Максим Глушенков ("Зенит") - два;

нападающие: Матео Кассьерра ("Зенит") - три, Андрей Мостовой ("Зенит") - три, Ливай Гарсия ("Спартак") - три.

Напомним, что Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028-го. В нынешнем сезоне он сыграл за петербуржцев 19 матчей и забил один гол.

