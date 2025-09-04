Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин присутствовал на игре отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса (0:1). В интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову он озвучил своё мнение по результату встречи, а также прокомментировал международные дебюты своих подопечных из "Кайрата".

Матч, прошедший в Астане, завершился минимальной победой валлийцев со счётом 1:0. В составе сборной Казахстана в этой игре дебютировали два футболиста "Кайрата" - голкипер Темирлан Анарбеков и полузащитник Дамир Касабулат. Оба отыграли без замен все 90 минут.

"В принципе, их игрой я доволен. Если брать Темирлана, то он достаточно уверенно провёл матч. В паре эпизодов выручил. Очень уверенно. Даже в моменте с голом он среагировал, отбил, но, к сожалению, валлийцам дали добить. Что касается Дамира, то я знаю ту работу, которую он может выполнять. Он достаточно объёмный игрок. Со своими обязанностями справлялся, выполнял большой объём работы, перекрывал зоны. Считаю, что для первого матча за сборную они очень уверенно сыграли. Да, обидно, что проиграли. Мы не заслуживали поражения в этой игре. Но это футбол, видите, не забиваешь... Что касается ребят, то они молодцы, я очень рад за них!", - поделился тренер.

О дебюте Анарбекова и Касабулата в сборной Казахстана

"Будет ли Тапалов доступен к игре со "Спортингом" (18 сентября)? Я думаю, он точно будет готов. У него небольшие проблемы с коленом. Думаю, что в сборной врачи приберегли его, учитывая, что здесь поле искусственное. Может быть, из-за этого, всех нюансов не знаю. Возможно, что он и к Бельгии будет готов. Но к "Спортингу" будет готов, 100 процентов. Что касается реакции на столкновение Анарбекова с соперником, то, в принципе, я видел, что там было не такое серьёзное столкновение. Думаю, врачи перестраховались и вышли оказать медицинскую помощь, посмотреть на состояние. В принципе, я был спокоен", - сказал Уразбахтин.

О травме Тапалова и реакции на столкновение Анарбекова

"Не отпускать игроков в сборную из-за Лиги чемпионов? Нет, таких мыслей никогда не бывает. Для любого футболиста вызов в национальную сборную - это мечта, для многих это цель. Таких мыслей даже не было. Мы, наоборот, рады, что наших игроков вызывают, и мы всегда готовы идти навстречу нашей сборной, с удовольствием игроков отпускаем. Что касается матча с Бельгией, то главное - верить, в футболе всё возможно. Даже на примере "Кайрата". Сначала никто не думал, что мы можем куда-то попасть, а мы взяли, и в Лигу чемпионов попали. Всё возможно, и я верю, что наши ребята смогут достойно сыграть и набрать очки. Сатпаев почти не отдыхает? В Европе все так играют, пусть он привыкает. В следующем году ему ехать в Лондон. Даже когда наши коллеги из "Челси" приезжали, они, наоборот, были рады, говорили: "Пусть он играет, привыкает", - рассказал рулевой "Кайрата".

О том, нужно ли "косить" от сборной и не устаёт ли юный Сатпаев

Напомним, что в этом сезоне "Кайрат" впервые в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов.

Что касается сборной Казахстана, то 7 сентября команда Али Алиева сыграет в гостях с Бельгией.

Фото: Vesti.kz, Маржан Куандыкова©️