Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов высказался о триумфе в Лиге наций, передают Vesti.kz. Футболист считает, фанаты долго ждали такого успеха.

Казахстанцы досрочно выиграли третью группу в дивизионе С и могут сыграть в стыковых играх Евро-2024. Ранее свое обращение опубликовал Нуралы Алип.

"Всех с победой! Наши болельщики этого долго ждали!" - написал автор гола, который принес Казахстану досрочный выигрыш в квартете.

Напомним, что казахстанские футболисты обновили рекорд на турнирах, а 25 сентября сыграют в заключительном туре с Азербайджаном в Баку.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций

Пост собрал более 17 тысяч "лайков", а среди отреагировавших оказался известный футзалист Жомарт Токаев, оставив огненное сообщение. Еще один игрок сборной Казахстана также получил поддержку - 24 "лайка".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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