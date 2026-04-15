"Таких я видел только двоих": Самородов сравнил Адиева и Черчесова

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов в эфире "Матч ТВ" сравнил ранее работавшего с командой Магомеда Адиева с ее нынешним главным тренером Станиславом Черчесовым, передают Vesti.kz.

Адиев был главным тренером грозненского клуба в 2024 году, а Черчесов работает с командой с 2025‑го. Также оба возглавляли сборную Казахстана: Адиев в период 2022-2024 годов, а Черчесов с 2024 по 2025 год.

"Черчесов — сдержанный человек. Таких я только двоих видел. Это Мусаевич (Магомед Адиев) и Саламович (Станислав Черчесов). Они никогда не показывают своих эмоций на поле. В раздевалке могут. На игре "Ахмат" — "Краснодар" было тяжело сдерживаться. Черчесов придает уверенности. Он может остановить, повысить голос, выгнать с тренировки, если не соблюдаешь то, что нужно. Но дисциплина бьёт класс. В чем‑то Мусаевич и Саламович похожи. В тактике, несмотря на то что схемы разные. В жизни. От них я многому научился, они мне многое дали и дадут, — сказал Самородов.

Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, когда перешёл из родного "Актобе".

Добавим, что с января 2026 года цвета "Ахмата" защищает другой казахстанский нападающий - Галымжан Кенжебек.

