Тагыберген отреагировал на выход Узбекистана на ЧМ-2026

Теперь уже экс-капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поздравил узбекистанцев с выходом на ЧМ-2026. Он выразил надежду, что через несколько лет новое поколение казахстанских футболистов повторит успех своих соседей, сообщают Vesti.kz.

"Конечно, мы поздравляем сборную Узбекистана с этим достижением. В Узбекистане достаточно людей, с которыми я хорошо знаком. Когда-то мы вместе играли в "Актобе" с Тимуром Кападзе (главным тренером сборной Узбекистана - Прим. ред). Надеюсь, что когда-то и мы сможем достичь подобного успеха. Когда это может произойти? Уверен, что в ближайшие 4-5 лет новое поколение игроков национальной сборной постарается воплотить эту мечту в жизнь", - цитирует слова Тагыбергена Sports24.kz.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу.

В начале недели 34-летний Тагыберген объявил о завершении международной карьеры.

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