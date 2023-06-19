Стал известен исход матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:20
©instagram.com/kff_team

Ирландский обозреватель Джулиан Тейлор прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий матч между сборными Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024 . В ходе беседы специалист оценил соперников и дал прогноз на исход игры.

Встреча пройдет в ночь на 20 июня в Белфасте. Начало - в 00:45 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Это важный матч для Северной Ирландии. После обидного поражения в Копенгагене, футболисты очень злы и настроены отыграться на Казахстане. Затяжной выезд казахстанцев также внесет определенные коррективы. Хозяева постараются победить убедительно. Казахстанские футболисты уже не являются явными аутсайдерами. В нынешнем виде команда способна создавать проблемы и удивлять любого соперника. Легкой прогулки не будет, но Северная Ирландия победит", - отметил Тейлор.

"Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева

Перед этим матчем Казахстан с 6 очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав 3 балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.

Ранее был сделан смелый прогноз на предстоящий матч в Белфасте, а наставник гостей Магомед Адиев поделился своими ожиданиями, прокомментировав также возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:07
Сборные
Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан
Сегодня , 15:20
Сборные
Стал известен исход матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024
Сегодня , 14:43
Сборные
Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ
Сегодня , 14:05
Сборные
Месси назвали легендой и идолом футбола
Сегодня , 13:48
Сборные
Бывшие надежды "Челси" и "МЮ", юная звезда "Сити". Кто выделяется в составе сборной Северной Ирландии
Сегодня , 12:40
Сборные
"Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева
Сегодня , 11:37
Сборные
В сборной Португалии объяснили роль Роналду
Сегодня , 11:10
Сборные
Футболист сборной Испании добился уникального достижения
Сегодня , 11:00
Сборные
Северная Ирландия - Казахстан: почему этот матч нельзя пропустить и кто фаворит
Сегодня , 10:30
Сборные
В России удивились лидерству сборной Казахстана в группе отбора на Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»