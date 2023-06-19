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"Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева

"Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева
©КФФ

Российский "Чемпионат" представил материал о сборной Казахстана по футболу. Издание отметило главных легионеров национальной команды, а также считает, что у подопечных Магомеда Адиева есть неплохие шансы отобраться в финальную стадию Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

В ночь на 20 июня казахстанцы сыграют с Северной Ирландией в Белфасте. Начало - в 00:45 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь

"Сборная Казахстана по футболу имеет неплохие шансы впервые в истории оказаться на большом турнире. Команда Магомеда Адиева занимает второе место в отборочной группе Н к Евро-2024. После трех встреч казахстанцы набрали шесть очков. В чем причина успешного старта Казахстана? Как жил футбол в стране раньше? Рассказываем.

До декабря 1991 года казахстанские игроки выступали за сборные СССР, а также играли за команду Казахской ССР на летних Спартакиадах народов СССР. 1 июня 1992 года Казахстан сыграл свой первый международный матч - со сборной Туркмении (1:0). А на Кубке Центральной Азии в 1992-м команда заняла первое место. Дебютную официальную встречу казахстанцы провели 14 июня 1996 года: обыграли Катар (1:0) в рамках отборочного цикла Кубка Азии. Эта победа осталась единственной в группе с катарцами и Сирией, и Казахстан остался без крупного турнира.

Затем казахстанцы принимали участие в отборочных циклах к ЧМ-1998 и 2002, а также к Кубку Азии - 2000. И нигде не добились успеха. Хотя в квалификации к ЧМ-2002 у Казахстана были неплохие шансы выйти в финальный этап отбора (уступили в группе Ираку по дополнительным показателям).

В 2000 году Федерация футбола Казахстана посчитала, что нужно перебираться из азиатского региона в Европу. Процесс занял два года. 25 апреля 2002-го Казахстан приняли в УЕФА. В связи со сменой ассоциации "новичок" не участвовал в отборочных турнирах к Кубку Азии и чемпионату Европы 2004 года. А дальше - сплошная боль. Казахстан стартовал в европейском отборе в 2004 году в рамках квалификации к ЧМ-2006. Итог: 12 матчей, 1 ничья, 11 поражений, разность мячей - 6:29. Дальше подобных ужасов не случалось, но и ощутимого прогресса не было.

Многое изменилось в 2022 году, когда сборную страны возглавил Магомед Адиев. Ранее 45-летний россиянин работал в карагандинском "Шахтере", а затем ему доверили главную национальную команду. Казахстан под его руководством неожиданно выиграл группу в рамках дивизиона С в Лиге наций. Казахстанцы оказались выше Азербайджана, Словакии и Беларуси. Крутой результат! Следующий розыгрыш Лиги наций сборная Казахстана начнет в дивизионе В, где встретится с более серьезными командами. Однако на успехи национального футбола повлиял не только Адиев, но и сами футболисты. Чемпионат Казахстана растет, а вместе с ним прогрессируют и игроки, регулярно участвуя в еврокубках. Есть в сборной и несколько легионеров, главные - Нуралы Алип ("Зенит"), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия) и Марат Быстров ("Ахмат").

Очевидно, прогрессу футбола в стране поспособствовал переход в Европу.

Отборочный цикл Евро-2024 казахстанцы начали неудачно, уступив дома Словении (1:2), при этом ведя в счете по ходу матча. Но уже в следующей встрече Казахстан совершил чудо. В Астане команда Магомеда Адиева одержала волевую победу над одной из лучших сборных Европы - Данией. К 35-й минуте дубль оформил форвард датчан Расмус Хейлунн. Но на 73-й минуте Зайнутдинов запустил камбэк, реализовав пенальти. Затем - шедевральный дальний удар от Асхата Тагыбергена и победный гол на 89-й минуте Абата Аймбетова, замкнувшего головой подачу с фланга. Один из лучших матчей в истории сборной Казахстана.

В середине июня Казахстан уже обыграл Сан-Марино (3:0). На очереди - важный матч с Северной Ирландией. Для того чтобы продолжать борьбу за путевку на Евро, казахстанцы обязаны побеждать. В их отборочной группе слишком высокая плотность. У четырех команд после трех туров по шесть очков (Дания, Казахстан, Финляндия, Словения). Плюс ко всему три очка в копилке у Северной Ирландии. Вся борьба за две путевки впереди. Но каждая ошибка сильно отбрасывает сборные от попадания на Евро.

После распада СССР в чемпионатах Европы участвовали лишь три команды из числа бывших союзных республик: Россия, Украина и Латвия. Казахстан имеет неплохие шансы пополнить этот список. За 21 год нахождения в УЕФА футбол в стране совершил крутой скачок. Задача - закрепить его попаданием на крупный турнир", - пишет источник.

Ранее другой российский сайт удивился лидерству сборной Казахстана в группе отбора на Евро-2024. Также был сделан смелый прогноз на предстоящий матч в Белфасте.

©КФФ

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Адиев Магомед

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