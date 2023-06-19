В России удивились лидерству сборной Казахстана в группе отбора на Евро-2024

Российский сайт "Футбол на Куличках" (ФНК) представил обзор по итогам третьего тура группового этапа в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. В частности, акцент был сделан на игроках, выступающих в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

В третьем туре Казахстан на выезде разгромил Сан-Марино (3:0).

"Группа Н.

По итогам третьего тура эту группу неожиданно возглавила сборная Казахстана. Команда Магомеда Адиева разгромила на выезде Сан-Марино (3:0). У "ястребов" в защите вышли Нуралы Алип из "Зенита" и Марат Быстров из "Ахмата". Последний оказался лучшим у гостей по числу отборов. Кроме того, во втором тайме Быстров заблокировал опасный удар Нанни. На 57-й минуте на замену у сборной Казахстана вышел полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Он провел третий гол гостей на исходе компенсированного времени. После прострела с левого фланга Зайнутдинов пробил низом, случился рикошет от защитника, и мяч закатился в левый нижний угол. Этот гол стал для Бахтиера вторым в нынешнем отборе. На 78-й минуте у "ястребов" вышел на поле защитник "Химок" Лев Скворцов. Он тоже имел момент, но головой пробил в метре от правой крестовины. Одержав победу, Казахстан сравнялся по очкам с Данией, Финляндией и Словенией, но по разнице мячей вышел вперед. Завтра дружина Магомеда Адиева сыграет на выезде с Северной Ирландией", - пишет источник.

Напомним, что матч Северная Ирландия - Казахстан пройдет в ночь на 20 июня в Белфасте. Начало - в 00:45 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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