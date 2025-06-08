Что сказал Алиев перед матчем с Северной Македонией? Еще одна потеря и вопрос натурализации

В Астане состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Казахстана Али Алиева. Уже завтра, 9 июня, команда на своем поле сыграет с Северной Македонией в рамках квалификации ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

- Всех приветствую! Команда готовится в рабочем режиме, мы запланированный цикл провели, и сегодня у нас заключительная предыгровая тренировка. Кое-что подшлифуем, подрепетируем. В моральном плане команда готова. Есть моменты небольшие с микротравмами, Георгия Жукова, возможно, мы потеряли, но последние тесты покажут, будет ли он готов к игре.

- Конечно, все на все влияет, из-за ливня там игра была отложена, но работники стадиона позаботились, чтобы вода в дренаж ушла, но все равно вода была. Это наш родной стадион, и я думаю, что группы мышц адаптируются. Никаких проблем не должно быть. Многие на этом поле играют и тренируются. Надеюсь, что фактор газона не будет самым главным.

- Товарищеские игры на то и являются товарищескими, чтобы дать возможность игрокам. Кто-то играл, кто-то нет, все в разном состоянии приехали в сборную. Это один из этапов подготовки, мы все распланировали, кто и сколько будет играть. Мы должны опробовать и наших молодых игроках, это все должно внедряться в систему игры сборной. Каждый должен понимать наши принципы, и как действовать на поле. Те, кто будет играть завтра - они все были на поле. Мы посмотрели моральное и физические состояние по игре с Беларусью.

- Конечно, мы смотрели все игры сборной Северной Македонии, и с Бельгией, и Лихтенштейном, и с Фарерами. Сделали с ребятами анализ. Это неуступчивая сборная, где собраны не последние звезды европейского футбола, тот же Элиф Элмас. Очень хорошая и качественная команда, две игры дома провели на характере. Соперник непростой, он имеет свой почерк, но я верю в ребят, что они все видели.

- Еще раз повторюсь, у нас есть тренер по вратарям, который всех голкиперов обзванивает. У нас есть и Заруцкий, и Сейсен, и Шайзада, они все, в равной степени, выигрывают конкуренцию в своих клубах. Но здесь важны психологические факторы. Тот момент, который был с Покатиловым - мы все распланировали. Поэтому со Стасом была такая договоренность (что он сыграет только с Беларусью), поэтому у нас все в порядке, не ищите каких-то причин.

- Прежде чем огласить список, я созвонился с Оразовым, и объяснил ему, что у него нет игровой практики в клубе. Его сильные стороны - это прессинг, фитнес, агрессивная игра, но без игрового тонуса он не конкурентен. У нас был с ним созвон, и никаких проблем у нас с ним не было. Мы даже предложили ему помощь, чтобы порекомендовать его какому-нибудь клубу, чтобы он получал свое игровое время. Что касается Быстрова, мы его тоже вызвали без практики в марте, но он сыграл, отдал голевую передачу с Лихтенштейном. Он сыграл два матча почти безукоризненно.

- Я с вами абсолютно согласен, что на чемпионат мира надо выходить всем. Но мы отвечаем за спортивный блок, у нас есть руководство, которое решает, в Европе мы, или в Азии. Мы на протяжении многих лет получаем на развитие футбола деньги от УЕФА, а в АФК такого никогда нет.

- Руки не опустились, ребята все понимают. Все было запланировано, кто сколько сыграет. В раздевалке я увидел мужчин, которые достойно все принимают. Да, мы можем говорить про индивидуальные ошибки. Но тот гол, который забил Кенжебек - это же... в позиционной атаке забить гол, обыграть Мартыновича... это ведь положительный момент. В этих играх надо искать больше позитивного. Ребята воспринимают то поражение как вызов.

- Это можно использовать в благих целях, чтобы сборная получила новые кадры. Но есть бюрократическая процедура - гражданство. В стране свои законы, и приобретение паспорта - долгий процесс. Игрок, если хочет этого, должен сам этим заниматься. Все лежит в плоскости бюрократии и закона.

- Этот момент очень важный, причем не только позиция правого защитника, но и опорная зона. Нужно подкреплять определенные позиции молодыми игроками. Я внимательно смотрел последний матч молодежной сборной с Андоррой. И если есть готовые кандидаты там, то мы их с удовольствием пригласим.

- В Беларуси была натуральная трава, а завтра будет искусственное поле. Не будет ли это проблемой?- Какие изменения будут в составе по сравнению с игрой с Беларусью?- Смотрели ли вы матч македонцев с Бельгией (1:1)?- Кто первый номер во вратарской зоне и правда ли то, что Стас Покатилов покинул расположение сборной?- Чем вы руководствуетесь, когда выбираете, кого вызвать в сборную? Вы ведь вызвали нескольких ребят, которые не имеют игровой практики в клубах...- Исходя из вашего недавнего спича , неужели проигрывать европейским грандам - Франции и Бельгии - лучше, чем попадать на чемпионат мира через Азию, как Узбекистан?- В игре с Беларусью средний возраст игроков стартового состава превышал 30 лет, и вы проиграли в три мяча. Нет ли психологического надлома в команде?- Если в Казахстане нехватка кадров, то почему не начать натурализовывать игроков (с казахстанскими корнями)?- Как решить проблему с правым флангом защиты?

Отметим, что после двух туров отборочного цикла в активе сборной Казахстана три набранных очка. А у македонцев пять баллов после трех сыгранных встреч.