Сборной Казахстана по футболу нашли нового тренера: он получал больше Алиева

Бывший главный тренер литовского "Жальгириса" Владимир Чебурин может возглавить сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

60-летнего казахстанского специалиста называют кандидатом на пост тренера сборной Казахстана. Чебурин является самым успешным казахстанским тренером, работающим в Европе.

За последние десять лет рыботы в Литве он собрал коллекцию трофеев. С "Жальгирисом" и "Судувой" Чебурин шесть раз становился чемпионом Литвы (2021, 2022, 2024, 2017, 2018, 2019), четыре раза выигрывал Суперкубок и дважды Кубок страны.

В 2022 году Чебурин также вывел "Жальгирис" в групповую стадию Лиги конференций.

По информации источника, Чебурин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Литвы в 2025 году. Казахстанец зарабатывал в "Жальгирисе" от 13 до 15 тысяч евро в месяц (около 9,5 миллиона тенге).

Такой оклад стал рекордным не только среди тренеров, но и среди футболистов литовской А-Лиги. Для сравнения, тренер сборной Казахстана Али Алиев получал не менее 7 миллионов тенге.

Алиев ушел из сборной Казахстана?

7 сентября в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры Али Алиев объявил об отставке.

Ожидалось, что его судьба будет решена на заседании исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ), которое прошло 12 сентября. Однако официально отставку Алиева пока не приняли.

Алиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае. Под его руководством команда одержала две победы при шести поражениях.

Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.