В 2026 году в сборной Казахстана было рекордное количество дебютантов за последние пять лет. В составе национальной дружины при двух тренерах впервые сыграли 12 футболистов. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем они отметились на поле.

Всего в этом году сборная провела десять матчей: это мартовские игры в рамках FIFA Series, июньские товарищеские спарринги, а также осенние баталии в Лиге наций. Восемь человек дебютировали при Талгате Байсуфинове, ещё четверо - при Джоне ван'т Схипе.

Вингер костанайцев дебютировал в возрасте 24 лет в мартовском матче FIFA Series против Намибии (2:0), выйдя на замену в самой концовке.

Статистика за сборную: 1 матч, 2 минуты на поле.

В той же игре в 25-летнем возрасте за сборную дебютировал другой атакующий фланговый игрок - Марат. Он выходил на замену в обеих мартовских встречах - и против Намибии (2:0), и против Коморских островов (1:0).

Статистика за сборную: 2 матча, 32 минуты на поле.

В тот же день впервые за сборную сыграл 21-летний латераль Мрынский. И он стал единственным из этой тройки футболистов, который закрепился в национальной команде. Впоследствии он регулярно играл за сборную.

Статистика за сборную: 7 матчей, 467 минут на поле, 1 жёлтая карточка.

21-летний полузащитник получил свой шанс в июньском товарищеском матче с Арменией (1:1). Пока это его единственная игра за сборную.

Статистика за сборную: 1 матч, 26 минут на поле.

Самый юный дебютант этого года в сборной - вингер Абраев, вышедший на поле в игре с Арменией в возрасте 18 лет, 3 месяцев и 24 дней. Пусть ему и не дали много времени, но он вышел на замену в концовках обеих июньских встреч - и с Арменией (1:1), и с Венгрией (1:3).

Статистика за сборную: 2 матча, 4 минуты на поле.

Открытие года в казахстанском футболе - он дебютировал за сборную в 19-летнем возрасте в той же игре с Арменией (1:1), выйдя в старте и сделав ассист. В дальнейшем ему удалось закрепиться в национальной дружине.

Статистика за сборную: 6 матчей, 299 минут на поле, 2 ассиста.

В 26 лет левый защитник кызылординцев сыграл впервые за сборную, выйдя на замену в игре с Венгрией (1:3). Не исключено, что он ещё вышел бы на поле осенью, если бы не частые травмы.

Статистика за сборную: 1 матч, 2 минуты на поле.

22-летний нападающий получил больше получаса игрового времени от Байсуфинова в матче с Венгрией (1:3) в июне. Больше в команду не приглашался.

Статистика за сборную: 1 матч, 33 минуты на поле.

Универсальный нападающий сыграл первый матч за сборную в 25 лет. Он дебютировал уже при ван'т Схипе в Лиге наций, приняв участие в трёх из четырёх игр в конце сентября и начале октября.

Статистика за сборную: 3 матча, 133 минуты на поле.

Ещё один игрок, дебютировавший за сборную в 18 лет - разноплановый форвард Бекболат. Он вызывался ван'т Схипом в течение обеих пауз на матчи Лиги наций, приняв участие в четырёх из шести туров.

Статистика за сборную: 4 матча, 85 минут на поле.

19-летний атакующий полузащитник по одному разу вышел на замену в октябре и ноябре в рамках Лиги наций. При этом сам факт того, что он вызывался оба раза при ван'т Схипе говорит о существенном прогрессе.

Статистика за сборную: 2 матча, 74 минуты на поле.

25-летний опорник ждал дебюта за сборную полтора года с того момента, как впервые оказался на скамейке запасных в национальной команде. Его первый матч состоялся в середине ноября против Словакии (2:2) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Статистика за сборную: 1 матч, 29 минут на поле.

Отметим, что в прошлом году в сборной Казахстана дебютировали десять футболистов. Текущий результат (12 дебютантов за год) - лучший с 2021 года, когда в команде было сразу 14 новичков.

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Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол (1-4,7,10-13), КФФ (5-6,8-9)©️