Сегодня, 25 ноября, в Кубке России пройдёт ещё несколько матчей в рамках заключительного тура группового этапа Пути РПЛ. Грозненский "Ахмат" на своём поле примет "Краснодар", и в этом противостоянии может решиться дальнейшая судьба казахстанцев Максима Самородова и Галымжана Кенжебека в этом турнире. Корреспондент Vesti.kz рассказывает обо всех раскладах.

"Ахмат" выступает в группе В. После пяти туров команда занимает последнее четвёртое место в квартете, набрав пять очков. Выше располагаются воронежский "Факел" (6), московское "Динамо" (9) и "Краснодар" (10).

Поражение выбьет команду, а победа ничего не гарантирует

Матч с "Краснодаром" будет непростым даже несмотря на то, что быки уже гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. "Ахмату" нужно бороться за продолжение выступления в Кубке России, и то, что в двух первых матчах при новом тренере Ролане Гусеве были добыты две победы - добавляет оптимизма. В последней игре они вовсе нанесли поражение ЦСКА в гостях (2:1).

Поражение автоматически выбьет "Ахмат" из Кубка России, ведь они гарантированно останутся на четвёртой позиции. А что будет в случае победы или исхода по пенальти?

Если "Ахмат" обыграет "Краснодар", то наберёт восемь очков. Тогда нужно будет, чтобы завтра, 26 ноября, "Факел" не обыграл в основное время "Динамо" в гостях. Даже если воронежцы выиграют в серии пенальти, то наберут восемь баллов, а при равенстве "Ахмат" будет выше, так как в личных встречах они набрали больше очков - четыре против двух (победа дома и поражение в гостях по пенальти).

"Ахмат" может выиграть и в серии пенальти после ничьей по итогам 90 минут. Тогда у команды будет семь очков, и при таком результате их устроит любой исход в завтрашней игре конкурентов, кроме победы "Факела" в основное время или по пенальти. То есть, даже если "Факел" завтра проиграет в серии пенальти и наберёт один балл, "Ахмат" всё равно будет выше.

Если же "Ахмат" сыграет вничью, но проиграет по пенальти, то сравняется по очкам с "Факелом". При таком исходе грозненцы будут надеяться, что на следующий день "Динамо" обыграет "Факел" дома, и тогда у них с воронежцами будет по шесть очков. И вновь по личным встречам "Ахмат" будет котироваться выше.

Получается, что в любом случае для "Ахмата" всё решится уже завтра (только если они не проиграют сегодня), и не всё в их руках. А если и получится пробиться в плей-офф, то только в 1/8 финала Пути регионов, а не Пути РПЛ.

"Ахмат" уже проиграл два матча "Краснодару" в этом сезоне

В начале сезона, ещё в августе, команды провели два матча. 5 августа в группе Кубка России в гостях "Ахмат" уступил "Краснодару" по пенальти - 1:1 (4:5 - пен). Причём в самой концовке ничью в основное время для команды вырвал казахстанец Самородов, однако он же не забил свой пенальти в послематчевой серии.

Спустя десять дней они сыграли в Краснодаре вновь, но на сей раз в рамках РПЛ. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0 и набрали три очка. В обеих этих встречах приняли участие и Самородов, и Кенжебек.

В целом же "Краснодар" выиграл пять официальных матчей против "Ахмата" подряд. Последний раз клуб из Чечни одерживал победу ещё в марте 2025 года (2:1).

За всю карьеру 24-летний Самородов играл против "Краснодара" шесть раз и потерпел шесть поражений. В этих матчах он отметился одним голом и одним ассистом. А Кенжебек дважды играл с быками и оба раза проиграл. Сегодня им нужно исправлять тенденцию.

Кто из казахстанцев уже в плей-офф Кубка России?

В плей-офф, матчи которого начнутся в марте 2027 года, пробились несколько команд других казахстанских легионеров. "Зенит" с Нуралы Алипом с отрывом занял первое место в группе С. Они будут играть в 1/8 финала Пути РПЛ.

В этой же группе "Крылья Советов" Ислама Чеснокова точно выйдут в плей-офф, но пока неизвестно - с какого места. Если со второго, то они сыграют в 1/8 финала Пути РПЛ, а если с третьего - то в 1/8 финала Пути регионов.

В квартете "Ахмата" и "Краснодара" выход в плей-офф уже обеспечило "Динамо" Бахтиёра Зайнутдинова. Но, опять же, непонятно - с какого места они туда пробьются. Но шансы попасть в 1/8 финала Пути РПЛ, скажем прямо, достаточно высоки.

Получается, что "Ахмат" Самородова и Кенжебека - единственный клуб с казахстанцами в составе, который рискует остаться за бортом Кубка России после группового этапа. Чтобы не допустить этого - нужно набирать очки сегодня, а чем больше - тем лучше.

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Матч "Ахмат" - "Краснодар" пройдёт сегодня, 25 ноября, и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Qsport 3 Football.

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