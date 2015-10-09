Сегодня, 25 ноября, в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов состоится матч между азербайджанским "Сабахом" и "Барселоной". Казахстанский голкипер и один из лидеров хозяев Стас Покатилов может сыграть против легендарного клуба. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как до этого отечественные голкиперы играли с представителями испанской Ла Лиги.

33-летний Покатилов может станть первым в истории казахстанцем, который сыграет официальный матч с мужским футбольным клубом "Барселона" (в футзале и женском футболе такие встречи уже были). Ранее мы вспомнили, кто из действующих игроков каталонского клуба играл против казахстанских футболистов.

Восьмой раз казахстанский вратарь сыграет с клубом Ла Лиги

В прошлом казахстанские вратари уже играли против клубов Ла Лиги в официальных матчах. Но ранее это были исключительно противостояния казахстанских команд с испанскими, а сегодня вратарь из нашей страны может впервые сыграть против клуба Ла Лиги за зарубежный коллектив.

А что было раньше? Давайте пойдём по порядку.

В первой игра раунда плей-офф квалификации "Астана" принимала "Вильярреал" на своём поле. Однако всё обернулось тотальной неудачей - 0:3 против явных фаворитов. Серб Эрич получил казахстанское гражданство за два месяца до этой игры, поэтому он официально входит в наш список.

Статистика Эрича: 90 минут, 4 сейва, 3 пропущенных гола.

В ответной игре Эрича в заявке "Астаны" не было, а заменял его Логиновский, у которого на тот момент было два матча за сборную Казахстана в 2011-2012 годах. Несмотря на старания Владимира, избежать разгрома в Испании не удалось - 0:4.

Статистика Логиновского: 90 минут, 8 сейвов, 4 пропущенных гола.

В октябре 2015-го "Астана" играла в Мадриде с местным "Атлетико" на групповой стадии Лиги чемпионов. Причём казахстанцы отправились на эту встречу полурезервным составом, так как тренерский штаб сделал акцент на предстоящей игре в чемпионате с "Кайратом". Но основной голкипер Эрич полетел в столицу Испании и сделал несколько спасений. Однако итоговый счёт всё равно разгромный - 0:4.

Статистика Эрича: 90 минут, 7 сейвов, 4 пропущенных гола.

А вот сейв голкипера после выхода один на один с Фернандо Торресом:

Через две недели команды вновь сыграли, но уже в Астане. Тогда случилась большая сенсация и один из самых памятных матчей казахстанского клуба в еврокубках - "Астана" сыграла вничью с "Атлетико" в группе Лиги чемпионов - 0:0. А ведь матрасники в том сезоне добрались до финала турнира!

Статистика Эрича: 90 минут, 3 сейва, сухой матч.

В сентябре 2017 года "Астана" вновь играла с "Вильярреалом" на выезде, но уже в рамках группового этапа Лиги Европы. На сей раз Ненад уже был не просто основным вратарём, а капитаном команды. Но в итоге столичные проиграли - 1:3.

Статистика Эрича: 90 минут, 3 сейва, 3 пропущенных гола.

В ноябре команды вновь встретились, но уже в Астане. Случилось ещё одно поражение от "жёлтой субмарины", четвёртое за четыре очных встреч, но именно тогда "Астана" впервые уступила минимально - 2:3.

Статистика Эрича: 90 минут, 6 сейвов, 3 пропущенных гола.

В сентябре 2025 года случился исторический матч для всего казахстанского футбола - соперничать с "Кайратом" в Алматы приехал "Реал Мадрид". Матч общего этапа Лиги чемпионов завершился со счётом 5:0 в пользу испанского гранда, а место в воротах у "Кайрата" занял юный Калмурза, который стал сенсационным первым номером после травм Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова. Именно этот матч сделал Калмурзу большой звездой в Казахстане.

Статистика Калмурзы: 90 минут, 7 сейвов, 5 пропущенных голов.

Кстати, он отбил два удара Килиана Мбаппе, что тоже нужно отметить. Хотя пропустил от француза он всё равно больше - три.

Пока только Эричу удавалось не проиграть и сыграть на ноль

Из всех казахстанских вратарей против команды Ла Лиги смог добиться частично положительного результата только Эрич, который в 2015 году отстоял на ноль дома с "Атлетико" и помог "Астане" добыть ничью. Во всех остальных случаях он, Логиновский и Калмурза проигрывали и пропускали минимум по три гола.

Наибольшее количество спасений за игру было у Логиновского (8), а лучшие результаты Эрича и Калмурзы - по семь сейвов за матч с клубом Ла Лиги.

Покатилов, как мы уже прописали выше, будет первым, кто сыграет именно против "Барселоны". И будет интересно посмотреть, что удастся продемонстрировать нашему голкиперу в битве с одной из сильнейших команд мира.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" пройдёт сегодня, 25 ноября, и начнётся в 22:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

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Фото: ФК "Астана" (1,2), Vesti.kz/Болат Айтмолда (3)©️

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