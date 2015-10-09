Сегодня, 24 ноября, в Кубке России пройдут первые матчи заключительного шестого тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из встреч может случиться казахстанское дерби - "Зенит" на своём поле примет "Крылья Советов". Корреспондент Vesti.kz - о противостоянии Нуралы Алипа и Ислама Чеснокова, а также о раскладах для их команд.

"Зенит" и "Крылья Советов" сыграют в Санкт-Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по казахстанскому времени. Они выступают в группе С, где "Зенит" уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места, а самарцы борются за вторую путёвку в 1/8 финала Пути РПЛ.

Вторая встреча Алипа и Чеснокова за месяц

Нуралы и Ислама объединяет несколько фактов. К примеру, они оба родились в 1999 году, а ещё они стали лучшими бомбардирами сборной Казахстана в Лиге наций 2026/27, забив по два гола.

В начале ноября они впервые в карьере сыграли друг против друга - это случилось в матче 13-го тура РПЛ в Самаре. "Крылья Советов" дома проиграли "Зениту" со счётом 0:3. Оба казахстанца появились на поле уже после того, как были забиты все три гола.

На 74-й минуте Алип укрепил оборону "Зенита", а на 78-й Чесноков вышел добавить движения в атаке "Крыльям Советов". Но в итоге Алипу и компании удалось сохранить ворота в неприкосновенности, а Чеснокову со своими товарищами так и не получилось забить.

Команда Чеснокова уже в плей-офф, но по какому пути?

Если "Зенит", набравший 14 очков в пяти матчах, уже обеспечил себе первое место в таблице группы С, то "Крылья Советов" с девятью баллами идут вторыми. Но эту позицию они себе ещё не гарантировали. Две лучшие команды из групп выходят в 1/8 финала Кубка России Пути РПЛ, а третья команда отправляется в 1/8 финала Пути регионов, где больше права на ошибку не будет.

В турнирной таблице "Крылья Советов" на три очка опережают калининградскую "Балтику" (6). В сентябре самарцы выиграли у "Балтики" в гостях по пенальти (0:0, 5:3 - пен), но в октябре проиграли им дома в основное время (0:2). Это значит, что по личным встречам "Балтика" впереди, так как за победу в серии пенальти дают два очка.

Получается, что если сегодня "Крылья" проиграют в гостях "Зениту", а "Балтика" завтра обыграет в гостях махачкалинское "Динамо", у которого один балл в зачёте, то по очкам они сравняются, однако по личным встречам именно "Балтика" выйдет со второго места в 1/8 финала Пути РПЛ, а "Крылья" отправятся с третьего места в 1/8 финала Пути регионов.

Поэтому Чеснокову и компании желательно обезопасить себя от этого и сыграть хотя бы вничью с "Зенитом", либо надеяться на то, что махачкалинцы дома отберут очки у "Балтики".

Добавим, что в первой встрече между "Зенитом" и "Крыльями Советов" в этом розыгрыше Кубка России случилась ничья по итогам 90 минут в Самаре, но в серии пенальти питерцы оказались сильнее - 5:3. Эта игра прошла 19 августа. Чесноков в заявку команды не вошёл, так как только перешёл туда, а Алип отыграл все 90 минут.

Сегодняшний матч "Зенит" - "Крылья Советов" в прямом эфире покажет телеканал QSport 2 Arena.

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Фото: ФК "Крылья Советов"©️

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