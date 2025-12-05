Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2026 по футболу с участием Узбекистана

Сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне (США) состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Прямая трансляция жеребьевки пройдет на телеканале Qazaqstan. Начало в 22:00.

Всё о жеребьёвке ЧМ-2026: кто сыграет, где смотреть трансляцию и какие новшества

Отметим, следующий мундиаль станет первым в истории, на котором, вместо 32-х сборных, сыграет 48 команд.

В их числе сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира.

Ранее ФИФА представила состав корзин на эту жеребьевку.

Когда пройдет чемпионат мира

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест.

Финал чемпионата мира-2026 пройдёт на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка — Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

ФИФА устроит шоу века: кто проведет жеребьевку ЧМ с участием Узбекистана