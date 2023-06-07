Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?

Автор: Димаш Тулегенов

Уникальный случай произошел с новоиспеченным казахстанцем Александром Зуевым. Экс-россиянин в течение одного дня объявил о получении казахстанского паспорта и узнал о вызове в национальную сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем поможет 26-летний уроженец Костаная команде в ближайших матчах квалификации Евро-2024.

16 и 19 июня сборная под руководством Магомеда Адиева проведет два гостевых матча с Сан-Марино и Северной Ирландией. Уже на следующей неделе чемпион Европы до 17 лет в составе сборной России (2013) сможет дебютировать за национальную команду страны, в которой родился.

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Зуев завершил этот сезон в составе самарских "Крыльев Советов", заняв с командой 12-е место в РПЛ, а эта строчка позволила коллективу избежать как прямого вылета из дивизиона, так и стыковых матчей. Однако статистика у номинального вингера не самая впечатляющая: 29 матчей во всех турнирах, один гол и одна желтая карточка. Суммарно за "Химки" и "Крылья Советов" в этом сезоне он отыграл 1482 минуты, а это чуть больше 16 полных матчей.

Единственный гол в сезоне Александр забил в ворота московского "Динамо" в первом матче 1/8 финала Кубка России (2:1). Он появился на поле на 85-й минуте, а спустя непродолжительное время принес самарцам победу точным ударом.

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В сборную Зуев получил вызов вместо травмированного полузащитника Аслана Дарабаева. Вроде бы, ничего противоречивого. Но, с другой стороны, в расширенном списке тренерского штаба было несколько кандидатов на вызов в случае такой необходимости. К примеру, Мирас Турлыбек или Ислам Чесноков. Но в итоге выбор Адиева пал на новобранца Зуева.

Дебют в матче с Сан-Марино вполне вероятен. Если Зуева вызвали в сборную так быстро, значит, что у Адиева есть конкретные планы на этого исполнителя, и внедрять его в состав надо постепенно. Матч с аутсайдерами из Сан-Марино идеален для такого сценария, потому что в игре с Северной Ирландией будет точно не до экспериментов и рисков.

Хотя судить можно по-разному. К слову, несколько месяцев назад мы проанализировали навыки Зуева, и пришли к выводу, что он не станет важным игроком стартового состава сборной Казахстана. Ничем особенным, кроме наличия опыта выступлений в РПЛ и сборной России разных возрастов, Александр не выделяется, и уж тем более статистикой. Подробнее наши выводы можете прочитать здесь:

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В последних трех турах РПЛ 2022/23 Зуев практически не играл. Матч 28-го тура он просидел на скамейке запасных, а в последних двух встречах выходил на поле за пару минут до финального свистка. С начала года футболист лишь раз провел на поле все 90 минут, а в целом проигрывал конкуренцию партнерам по "Крыльям Советов".

Поэтому переоценивать уровень Зуева не стоит, впрочем, как и говорить, что этот игрок ничего не придаст сборной. Определенный набор качеств у него есть, и они способны сделать сборной Казахстана чуточку вариативнее и конкурентнее. Многое также зависит от того, в какой роли видит игрока Адиев.

Остается с большим интересом ждать матчей национальной сборной Казахстана и надеяться на положительные результаты.

Фото: ФК "Крылья Советов"©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →