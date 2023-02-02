Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана

С декабря в СМИ активно обсуждается возможная смена гражданства российского полузащитника Александра Зуева. В последние дни заявления об этом были даже со стороны КФФ и главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. Корреспондент Vesti.kz - о том, нужен ли Зуев казахстанской дружине.

Зуев является уроженцем Костаная и начинал делать свои первые футбольные шаги в "Тоболе". В 2005-м, когда будущему победителю юношеского Евро в составе сборной России было девять лет, он с родителями переехал в Челябинск. Дальше его карьера строилась уже в России.

Сейчас ему 26 лет, и вся его карьера протекает в российских клубах премьер-лиги. Был период в "Спартаке", прогресс при Валерии Карпине в "Ростове", но не более того. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать в нашем декабрьском материале:

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Сейчас же просто оценим уровень Зуева относительно нынешнего состава сборной Казахстана. Начнем с того, что в последних сезонах Александр трансформировался из флангового игрока атакующего плана в универсального бровочника. Он может сыграть на обоих флангах в атаке, полузащите и даже защите. В последних двух сезонах он нередко выходил на поле как крайний защитник в четверке оборонцев.

Но эти тактические изменения произошли не просто так. Свой атакующий потенциал Зуев так и не раскрыл. Много лет он был вингером, но статистика оставляет желать лучшего. Так, в РПЛ за всю карьеру он провел 158 матчей, в которых забил всего три гола и раздал 15 голевых передач. К сравнению, Бахтиер Зайнутдинов, которого в России куда чаще используют в защите, все равно умудрился в несколько раз превзойти Зуева по количеству голов в высшем дивизионе - восемь мячей в 86 встречах.

В настоящее время Александр играет за "Химки", которые занимают предпоследнее 15-е место в чемпионате. Туда же совсем недавно перебрался 23-летний казахстанский латераль Лев Скворцов. Вероятно, он станет одним из конкурентов Зуева по позиции.

В КФФ уже подтвердили, что у Зуева имеется интерес к выступлению за сборную, а главный тренер Адиев готов рассмотреть игрока, если тот получит паспорт гражданина Казахстана. Более того, наставник дал понять, что знаком с возможностями универсального полузащитника.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Зуев подал документы для получения вида на жительство в Казахстане, чтобы в дальнейшем стать гражданином страны. С учетом всех этих заявлений и слухов, можно сказать, что дела обсуждаются на серьезном уровне.

Конечно, у Зуева имеется колоссальный опыт в российском чемпионате, который на порядок сильнее казахстанского. Однако в РПЛ Александр никогда не был одним из лидеров. Да, иногда он очень хорошо вписывался в тренерскую философию и клубную систему, как было в "Ростове", но не более того. Зачастую Зуев играл в клубах-аутсайдерах. В прошлом сезоне он вылетел из РПЛ с "Рубином", а в этом находится в зоне вылета с "Химками".

Кажется, что и в сборной Казахстана у него вряд ли прорежутся лидерские качества и стабильная результативность. Он может стать хорошим дополнением к обойме Адиева, усилит конкуренцию и расширит скамейку. Но даже при этом раскладе не факт, что Зуев будет стабильным игроком стартового состава. На флангах атаки могут себя проявить Зайнутдинов и 22-летний Эльхан Астанов, в прошлом сезоне набравший больше очков по системе "гол+пас", чем Зуев за восемь лет в РПЛ.

На левом фланге защиты есть Ян Вороговский, и вот лишь на правом у Зуева есть более-менее хорошие шансы стать первоочередным выбором тренерского штаба. Михаил Габышев провел классный сезон в прошлом году, но ему уже 33. Уже в апреле 30 исполнится и Багдату Каирову. Есть еще Султанбек Астанов, но пока он не проявляет особой стабильности даже на уровне КПЛ. Возможно, в скором будущем в дверь сборной постучится новичок "Химок" Скворцов. Однако прямо сейчас Зуев выглядел бы явно не хуже всех этих игроков, и позиция правого защитника стала бы для него самой доступной.

Что ж, в любом случае всем любителям казахстанского футбола нужно ждать официальных новостей и набраться терпения. Разумеется, что имеется разная позиция относительно смены гражданства Зуева - кто-то этого действительно ждет и уже не первый год, а кто-то против, и всех можно понять. Но раз Александр не исчезает из поля зрения СМИ, а его смена гражданства обсуждается на уровне КФФ и тренерского штаба сборной, то это серьезный знак.

В этом сезоне за "Химки" Зуев сыграл 16 матчей во всех турнирах, 11 из которых - в стартовом составе. За 1031 минуту он не отметился результативными действиями, а также не получил ни одной карточки. Прямо сейчас трансферная стоимость Александра равна одному миллиону евро, и по этому показателю он уступает двум казахстанцам - Зайнутдинову (пять миллионов) и Нуралы Алипу (1,2 миллиона).

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Фото: РФС, РПЛ, ФК "Химки", ФК "Рубин"©️

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