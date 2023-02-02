"Я тренер и мне принимать решения". Адиев сделал заявление о кандидатуре чемпиона Европы

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал возможность российского полузащитника подмосковных "Химок" Александра Зуева выступать за казахстанскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Преждевременно говорить о кандидатуре Зуева. Да, слышал, что Александр хочет получить гражданство и паспорт. Если он получит все документы, то мы с интересом рассмотрим его вариант. Но пока этого нет, и нет смысла обсуждать это.

Я не давал информацию, что буду разговаривать с лидерами сборной о том, как может повлиять переход российского футболиста на атмосферу в нашей команде. Я главный тренер национальной сборной и мне принимать решения. Да, мы внимательно относимся к любому кандидату и не только к Зуеву. У нас действительно в раздевалке хорошее взаимопонимание. Конечно, мы не хотим его нарушать. Но это не относится именно к Зуеву. На сегодняшний день он не является игроком сборной Казахстана. Будет паспорт - будем рассматривать", - приводит слова Адиева Sport24.

Зуев родился в Костанае в 1996 году. В 2005-м вместе с семьей переехал в Челябинск.

В его карьере были московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", "Ростов", казанский "Рубин". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола. При этом стал победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

В нынешнем сезоне РПЛ Александр провел 14 игр в составе "Химок", результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что Зуев начал оформление казахстанских документов.

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