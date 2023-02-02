"Биатлонисты, фигуристы тоже убегают...". В России отреагировали на желание футболиста получить казахстанское гражданство

Экс-президент российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин рассказал о том, как относится к футболистам, решившим сменить спортивное гражданство.

Ранее полузащитник "Химок" Аяз Гулиев не исключил, что будет играть за Азербайджан, а не за Россию. Другой игрок подмосковного клуба Александр Зуев заинтересован в выступлении за сборную Казахстана.

"Клубы и сборные вернут гораздо позже, чем через 2-3 года, а у футболистов короткая профессиональная жизнь. Если у них есть возможность сменить спортивное гражданство, они этим пользуются. Другой вопрос - будут ли игроки, сменившие гражданство, востребованы в другой сборной? Конечно, футболисты воспользуются сменой гражданства, если представится случай. И не надо никого осуждать. Биатлонисты, фигуристы тоже убегают, не из-за того, что они против России. Они хотят нормально жить и соревноваться. Даже в ближайшие 4-6 лет все эти отстранения не закончатся", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".

Зуев родился в Костанае в 1996 году. В интервью Александр рассказывал, что его прабабушку и прадедушку отправили поднимать целину в Казахстан, и в итоге они остались. В 2005-м семья Зуева переехала в российский Челябинск.

В карьере 26‑летнего полузащитника также были московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", "Ростов", казанский "Рубин". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

При этом Зуев стал победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

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