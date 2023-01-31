Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы начал оформление казахстанских документов

Российский футболист Александр Зуев подал документы на оформление вида на жительство в Казахстане, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

По информации источника, после получения ВНЖ футболист сможет претендовать на казахстанский паспорт, смену спортивного гражданства и, в конечном счете, - выступление за сборную Казахстана.

Отмечается, что приглашение Александра вряд ли можно будет считать полноценной натурализацией, так как он родился в Костанае и первые футбольные шаги делал в детской школе "Тобола".

Зуев родился в Костанае в 1996 году. В интервью Александр рассказывал, что его прабабушку и прадедушку отправили поднимать целину в Казахстан и в итоге они остались. В 2005 году семья Зуева переехала в российский Челябинск.

Ранее 26‑летний полузащитник выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин" и подмосковные "Химки". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

Кроме того, Зуев стал победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

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