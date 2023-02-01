Магомед Адиев рассмотрит вариант с привлечением чемпиона Европы в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обсудит с футболистами вариант с привлечением полузащитника Александра Зуева в состав национальной команды, сообщает Metaratings.ru.

Специалист хочет узнать мнение лидеров сборной, не ухудшит ли потенциальный вызов россиянина, который может получить казахстанский паспорт, атмосферу в команде. Ранее Адиев подчеркивал, что правильная аура в раздевалке сборной помогла команде занять первое место в своей группе Лиги наций.

Зуев родился в Костанае и является воспитанником "Тобола". Первую часть сезона-2022/23 он провел в "Химках", сыграв за подмосковный клуб 16 матчей и не отметившись результативными действиями.

Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы начал оформление казахстанских документов

Накануне стало известно о том, что Зуев начал оформление казахстанских документов.

В 2005 году семья Зуева переехала из Казахстана в российский Челябинск. Ранее 26‑летний полузащитник выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин" и подмосковные "Химки". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

Кроме того, Зуев стал победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

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