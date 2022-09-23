Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прокомментировал победу над Беларусью и повышение в дивизионе в Лиге наций, передают Vesti.kz. Он обратился к фанатам.
Казахстанцы досрочно выиграли третью группу в дивизионе С и могут сыграть в стыковых играх Евро-2024.
"Историческая победа! С победой, Казахстан", - отреагировал Алип.
Напомним, что казахстанские футболисты обновили рекорд на турнирах, а 25 сентября сыграют в заключительном туре с Азербайджаном в Баку.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю