Надежда "Тараза", универсал из "Кайсара" и выбор капитана, или кто станет лидером молодежной сборной Казахстана

Сегодня, 7 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного цикла Евро-2023 против команды Дании. Корреспондент Vesti.kz порассуждал о том, кому из подопечных Кайрата Нурдаулетова по силам взять на себя роль лидера.

В предстоящей игре тренерский штаб молодежной сборной не сможет рассчитывать на нескольких ключевых исполнителей, среди которых выделяются Вячеслав Швырев и Максим Самородов. А это те футболисты, которые могут повести команду за собой. Швырев уже является лидером своего клуба "Кайрат-Москва", а Самородов с начала сезона стал основным игроком "Актобе" и действительно приносит своей команде большую пользу.

Из-за травмы Самородов выбыл из строя, и в сборной его успели заменить на Еркебулана Сейдахмета, об этом уже заявил Нурдаулетов на предматчевой пресс-конференции. Швырев же сдал положительный тест на коронавирус буквально за день до игры.

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Теперь, в отсутствие этих игроков, назревает вопрос: а кто сможет взять на себя роль лидера в игре с датчанами? И есть несколько кандидатов.

Султан Сагнаев

Полузащитник "Астаны" Сагнаев в прошлом матче молодежной сборной выводил команду с капитанской повязкой. На пресс-конференции перед игрой с Данией главный тренер не стал называть капитана, но заявил, что выбор уже сделан.

За Сагнаева говорят его характер, неуступчивость и умение заряжать партнеров. У него есть лидерский опыт, потому что ранее он не раз выводил свои команды (и на международном, и на клубном уровне) в качестве капитана.

Иногда эмоциональность и эта самая неуступчивость играют негативную роль для Султана, когда он зарабатывает лишние карточки и не всегда соглашается с решениями арбитра. Но положительных моментов в стойкости этого парня намного больше.

Арман Кенесов

Универсальный футболист из "Кайсара" не был заметен в качестве духовного лидера команды, но он может делать разницу на поле, непосредственно в игре. Он уже выделяется в своем клубе, может закрыть несколько позиций и умеет действовать нестандартно.

В игровых моментах иногда проскальзывают молодая дерзость и уверенность Армана, и это чаще дает команде плюс. Кенесову не обязательно быть лидером, который способен взбодрить команду или успокоить потерявшего контроль партнера, но он из таких, о которых говорят: "Просто дайте ему мяч, и он все покажет".

Эльхан Астанов

Полузащитник "Ордабасы", в отличие от своего старшего брата Султанбека, вызван лишь в молодежную сборную, но и это очень хорошо. Несмотря на молодой возраст, у Астанова уже есть опыт в главной сборной страны. В марте он вызывался во взрослую национальную дружину и даже выходил на замену в игре с Францией (0:2).

Это, конечно же, очень важный и нужный опыт для Эльхана. Сейчас Астанов также является одним из важных футболистов своего клуба, который из-за финансовых проблем отказался от услуг большого количества легионеров. У него есть игровая практика, он дает определенные результаты и продолжает расти.

Андрей Ульшин

Ульшин в этом сезоне провел 20 матчей за "Кайрат" во всех турнирах, забив два гола и сделав столько же ассистов. Опыт игры рядом с сильными футболистами и доверие тренеров даже в еврокубковых баталиях могут сыграть важную роль.

Сейчас, вернувшись в расположение молодежной сборной, Андрей может показать себя уже как состоявшегося игрока, который способен сделать первый шаг всей команды.

Динмухамед Караман

21-летний вингер является одним из ярких футболистов "Тараза", местным воспитанником и любимцем болельщиков. Караман не боится обострять ситуацию на поле, брать на себя ответственность и идти в обводку.

У Динмухамеда хорошая техника и есть неплохой удар. Более того, его можно представить и как одного из лидеров в раздевалке. На предматчевой пресс-конференции именно Караман отвечал на вопросы журналистов со стороны игроков. Это уже большой намек на то, что футболист выйдет в стартовом составе.

Напомним, что игра между молодежными сборными Казахстана и Дании пройдет сегодня, 7 сентября, в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Подробнее о сопернике вы можете прочитать по этой ссылке.

Фото: КФФ©️

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