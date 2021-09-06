Дороже в шесть раз и выступают за границей. С кем сыграет казахстанская "молодежка" в квалификации Евро-2023

7 сентября молодежная сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного цикла Евро-2023 против команды Дании. Корреспондент Vesti.kz рассказал о соперниках подопечных Кайрата Нурдаулетова, а также сравнил шансы команд на успех в очном противостоянии.

Обе команды попали в отборочную группу I, где также есть сборные Бельгии, Шотландии и Турции. Для датчан это будет первая игра в квалификации молодежного Евро, а сборная Казахстана в июне уже проиграла Бельгии дома - 1:3.

Состав сборной Казахстана, собранный из 25 футболистов, практически полностью состоит из игроков, выступающих в местном чемпионате. Лишь один Вячеслав Швырев играет за "Кайрат-Москва" в России.

Что касается датчан, то там предостаточно легионеров. Футболисты этой команды выступают за немецкие "Айнтрахт" (Франкфурт), "Штутгарт", "Аугсбург", "Гамбург", нидерландские "Витесс" и "Аякс", испанский "Вильярреал", английский "Брентфорд", итальянский "Торино" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Конечно, далеко не каждый из них играет за первую команду и попадает в стартовый состав, но быть в системе таких клубов - уже большое преимущество.

Самым дорогостоящим футболистом хозяев, по версии Transfermarkt, является вратарь Данил Устименко. Он оценивается в 400 тысяч евро. У датчан же самый дорогой игрок - это нападающий Николай Баден Фредериксен. Форвард "Витесса" имеет ценник в четыре миллиона евро. Это больше, чем у любого казахстанского футболиста, вне зависимости от возраста.

В целом состав казахстанской дружины оценивается в 4,23 миллиона, а датская сборная - в 26,1 миллиона евро. Разница ощутимая, но здесь большую роль играют готовность и желание датских игроков пробовать себя за границей.

С этого месяца тренером сборной Дании до 21 года является 48-летний Йеспер Соренсен. Также этот специалист является ассистентом главного тренера в датском клубе "Брондбю".

3 сентября молодежная сборная Дании провела спарринг со сверстниками из Греции. Матч завершился со счетом 1:1, однако в первом тайме у команды было достаточно моментов, чтобы закрепить счет 1:0 и отправить соперников в футбольный "нокдаун". Но во втором тайме Соренсен решил попробовать новые сочетания и заменил практически всех основных футболистов. Победу одержать не удалось, ничья.

Теперь датчане собираются провести первый официальный матч под руководством нового тренера, а также успешно стартовать в отборочном цикле Евро-2023. Для сборной Казахстана же это шанс заработать первые очки. Один матч дома команда Нурдаулетова уже проиграла. Да, сильным соперникам, но результат будут помнить именно по набранным очкам и вне зависимости от уровня оппозиции. Поэтому у хозяев настрой должен быть запредельный, чтобы доказать, что в футбол играют не ценниками и не звездным статусом, а сердцем и с чувством гордости за свою страну.

Матч между молодежными сборными Казахстана и Дании пройдет на стадионе "Астана Арена" во вторник, 7 сентября, в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что в этот же день на выезде сыграет основная сборная Казахстана, а соперниками в квалификации чемпионата мира-2022 будет команда Боснии и Герцеговины.

Фото: NewsBeezer.com, fodboldbilleder.dk©️

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