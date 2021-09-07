Прямая трансляция второго матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2023

Сегодня, 7 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) проведет второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Кайрата Нурдаулетова примут в Нур-Султане сборную Дании. Встреча пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Для датской "молодежки" предстоящий матч станет первым в отборочной кампании, тогда как казахстанские футболисты на старте отбора дома проиграли команде Бельгии со счетом 1:3.

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