В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро обнаружили коронавирус

У нападающего молодежной сборной Казахстана Вячеслава Швырева выявили коронавирус, сообщается на сайте федерации.

ПЦР-тест футболиста показал положительный результат. При этом отмечается, что он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Отметим, что завтра, 7 сентября, сборная Казахстана в рамках оборочного цикла Евро-2023 сыграет дома против команды Дании. Начало матча - в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

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