Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса

ПЦР-тест полузащитника молодежной сборной Казахстана Арсена Буранчиева показал положительный результат на наличие коронавируса, сообщается на сайте КФФ.

Это уже второй случай за день. Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружен у нападающего Вячеслава Швырева.

В КФФ отмечают, что оба футболиста себя чувствуют нормально и находятся на самоизоляции.

Напомним, что что завтра, 7 сентября, казахстанская "молодежка" в рамках оборочного цикла Евро-2023 сыграет дома против команды Дании. Начало матча - в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

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