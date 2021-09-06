"У Сейдахмета нелегкий период". Главный тренер молодежной сборной - о составе команды и игре против Дании

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов поделился своими мыслями в преддверии матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Дании. Он объяснил выбор состава и выделил футболистов из стана соперников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Какие ожидания от завтрашней игры?

- Мы эту команду на протяжении трех месяцев вдоль и поперек разобрали. 3-го числа команда Дании сыграла товарищескую встречу с Грецией, очень много информации есть. Соперники играют в очень современный европейский футбол, очень быстрые фланги. Нет той простой игры, которая была присуща скандинавам раньше. У нас есть свой план на игру, и если мы его выдержим, все сделаем правильно, то результат будет положительным.

- Насколько повлияет на команду отсутствие Максима Самородова?

- Да, Максим для нас очень важный игрок, ключевой футболист. Доказывает это и в "Актобе", и в сборной. Есть другие футболисты, которые заменят его. Ничего страшного не произошло, такое бывает. У нас есть хорошие игроки, способные его заменить. Завтра все увидите.

- Почему в сборную не был вызван в Станислав Басманов? И почему Иван Свиридов изначально был лишь в резервном списке?

- Басманов у нас на карандаше, мы следим за его выступлениями. Но на его позиции у нас сейчас есть три-четыре игрока. Я думаю, у Станислава еще будут шансы себя проявить. Что касается Свиридова, то сначала мы вызвали нападающего Матвея Герасимова из чемпионата Беларуси, затем вызывали Мираса Турлыбека, но и он получил повреждение. В связи с травмами этих футболистов мы вызвали Свиридова.

- Кого могли бы выделить из состава соперника?

- Команда Дании в основном собрана из местных футболистов, процентов на 70. Есть, конечно, футболисты, о которых можно сказать отдельно: Варминг из "Торино", Йенсен из "Аякса", есть еще очень хороший и опасный крайний полузащитник Исаксен из "Мидтьюлланда", вратарь из "Вильярреала" Йоргенсен. Есть сильные футболисты, но не думаю, что нужно кого-то выделять отдельно. В первую очередь мы должны смотреть на свою игру и на свой план.

- Как оцениваете сейчас форму Еркебулана Сейдахмета?

- Мы всегда с ним были на связи, я знал, в каком он состоянии. У него сейчас нелегкий период, нужно перезагрузиться. Почему сразу не вызвали? Потому что там был Самородов, был Арман Кенесов, был Эльхан Астанов, которые больше играли, получали практику. Я знаю все его сильные стороны, и он нам очень поможет. Его опыт и умение играть как никак будут на руку.

- Какое состояние сейчас у вратаря Данила Устименко, учитывая неудачный опыт выступления за клуб в еврокубках?

- Мы обсудили это с тренером по вратарям. Мы хотели поддержать Данила, у него сейчас действительно непростой период. Нужно его где-то в психологическом плане восстановить. В принципе, я думаю, парень он устойчивый, такие периоды у вратарей бывают. С нашей стороны - только поддержка. Наш тренер по вратарям с ним разговаривает, работает, он его ведет. Кто будет в раме - увидим завтра.

- В матче с Бельгией капитаном был Султан Сагнаев. Кто будет им завтра?

- Конечно, я знаю, кто им будет. Завтра увидите.

- В ваш тренерский штаб вошел Нурбол Жумаскалиев. Какую роль он выполняет?

- Мы давно друг друга знаем, общаемся, вместе играли. У него есть большой опыт, я хотел бы иметь рядом человека, который подсказал бы игрокам средней и атакующей линии, давал бы советы по нападению. Мы с ним смотрим в одну сторону, у нас с ним схожие взгляды на футбол.

- На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда вызываете футболистов в сборную?

- Уникальных критериев нет. Самое главное - игровая практика. Если человек играет, находится в игровом тонусе, то он подходит. Есть еще один критерий - хотелось бы, чтобы он играл в клубе КПЛ. Разница между первой лигой и премьер-лигой в нашем футболе очень большая.

- Микаэля Аскарова и Дмитрия Бачека нет в составе...

- С Микаэлем на связи, буквально за день до сбора разговаривал и с ним, и с его отцом. Он только-только восстановился после тяжелой травмы, не стали форсировать его подготовку ради одной игры. Я надеюсь, что уже в октябре мы его увидим. Что касается Бачека, то он долго не мог определиться с клубом. Мы не знали, где он, тренируется ли. Сейчас, да, мы узнали, что он нашел новый клуб, подписал контракт. Думаю, в дальнейшем будем следить. Если будет игровая практика, то мы его вызовем.

- Пару слов для фанатов, которые завтра придут на трибуны, чтобы поддержать сборную?

- Болейте за нас! Мы знаем, что у нас болельщики непростые, но все же болейте за команду. Ребята покажут все, на что они способны. Надеюсь, что болельщиков мы не разочаруем. У нас другой молодежной сборной нет, других ребят нет, так что, думаю, надо их поддержать.

- Не могли бы прокомментировать невызов в сборную лучшего бомбардира молодежной команды "Жетысу" и второй лиги Алексея Михайлова?

- Я сам ждал этого вопроса. Я думаю, что парня мы заметили чуть позднее, когда мы уже определились с составом команды. У нас на карандаше. Если продолжит так играть, то, надеюсь, в октябре мы его увидим.

Отметим, что матч между молодежными сборными Казахстана и Дании пройдет завтра, 7 сентября, в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

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