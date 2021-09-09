"Может, пора присмотреться к ним?". Комментатор ESPN восхитился камбэками сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022

Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о сенсационных результатах сборной Казахстана в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

"Казахстан сыграл вничью с Боснией. Во второй раз они сравнивают счет, забив в добавленное время. У команды очень хороший потенциал. Смотрится она очень приятно. Если бы у них защита действовала лучше, то в матчах с Боснией и Украиной можно было бы рассчитывать на победу. Казахстан примет у себя Финляндию и Боснию. Что-то мне подсказывает, что оба матча могут принести большие сенсации. Я не думаю, что им по силам занять второе место, но привлечь к себе внимание они могут. Один из самых неожиданных прорывов отборочного цикла. Может, пора присмотреться к казахам?" - отметил Бисли.

Напомним, сборная Казахстана сенсационно с одинаковым счетом 2:2 завершила матчи с Боснией и Герцеговиной и Украиной.

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9 октября казахстанская команда примет Боснию и Герцеговину, а через три дня - Финляндию. В заключительном туре, 13 ноября, она сыграет на выезде с Францией. О том, как сборная может заработать путевку на чемпионат мира, можно прочитать по этой ссылке.

Стоит отметить, что накануне появилась неприятная новость об употреблении допинга автором дубля в ворота украинцев Русланом Валиуллиным. Этот факт уже подтвердили, а в УЕФА завели на него дело. Тем не менее результат матча с боснийцами аннулирован не будет.

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