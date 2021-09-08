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Победить Боснию с Финляндией и ждать осечек Украины. Как Казахстан может побороться за попадание на ЧМ-2022

Победить Боснию с Финляндией и ждать осечек Украины. Как Казахстан может побороться за попадание на ЧМ-2022
©Футбольный союз Боснии и Герцеговины
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу, сыграв на выезде вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2), совершила очередной камбэк в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Корреспондент Vesti.kz размышляет о шансах национальной команды занять второе место, дающее право побороться за путевку на мундиаль.

На данный момент после шести туров ситуация в группе D следующая: первое место уверенно занимает Франция, набравшая 12 очков, но потерявшая шесть баллов из-за двух ничьих с Украиной (оба раза 1:1) и Боснией и Герцеговиной (1:1).

Отрыв чемпионов мира от остальной группы колоссальный. Хотя со второй по пятую строчку очень высокая плотность команд. Сборные Украины и Финляндии набрали по пять баллов, у Боснии и Герцеговины и Казахстана по три очка.

При этом наша команда и сборная Украины провели по пять матчей, а финны и боснийцы - по четыре.

Оставшийся календарь игр подопечных Талгата Байсуфинова выглядит следующим образом: 9 октября Казахстан примет Боснию и Герцеговину, а через три дня Финляндию. А 13 ноября сыграет на выезде с Францией.

Говоря о смелых шансах на второе место, безусловно, нужно закладываться на победы в играх с финнами и боснийцами, которые сейчас являются нашими конкурентами. Размышлять об успехе на выезде с Францией будет совсем уж сказочным вариантом.

Даже шесть очков в предстоящих матчах можно считать громадным успехом. Но и это не будет являться гарантией второго места. В этом случае у Казахстана будет девять баллов. То есть Украине, Финляндии, Боснии и Герцеговине нужно набрать меньше, чем нашей команде.

Украина в трех оставшихся матчах сыграет с Финляндией и дважды с боснийцами. Потенциально команда Александра Петракова может набрать максимум девять очков. Но нам нужно не более трех.

Финны, помимо встреч с Украиной и Казахстаном, также проведут выездной поединок с боснийцами и встретятся дома с французами. Максимум Финляндия рассчитывает на 12 баллов. И, как в случае с Украиной, нашей сборной надо, чтобы финны набрали не более трех очков.

У Боснии, помимо матча с нами и двух игр с Украиной, остался также поединок с Финляндией. Сейчас у балканцев три очка и максимум, который они могут себе позволить, еще 12 баллов. Команде Байсуфинова при благополучном для нее сценарии выгодно, чтобы боснийцы в предстоящих матчах потеряли как минимум семь очков.

Как видим, вокруг шансов сборной на высокое место присутствует много дополнительных и не совсем реальных факторов. Воплощение в жизнь всех этих сценариев было бы большой удачей для Байсуфинова.

Напомним, что следующую встречу Казахстан проведет 9 октября в Нур-Султане против Боснии и Герцеговины. Турнирное положение команд в группе D приведено по этой ссылке

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Франция Украина Босния и Герцеговина Финляндия

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