Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2.

Первыми счет в матче открыли гости. На 62-й минуте Исламбек Куат вывел Казахстан вперед.

Боснийцы сумели отыграться через 12 минут - Миралем Пьянич реализовал пенальти. За четыре минуты до завершения основного времени уже Босния повела в счете - Лука Менало забил головой после подачи от Пьянича с углового.

Однако последнее слово в матче осталось за подопечными Талгата Байсуфинова. Уже на пятой компенсированной минуте Бахтиер Зайнутдинов прямым ударом со штрафного сравнял счет.

После этой игры Казахстан с тремя очками остался на последнем месте в группе D, уступая боснийцам (3) по дополнительным показателям.

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