 y2WvyxiIPaZPHURd6jytIFEazJWdeVjCLiDHGeur
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
©sportarena.com
Новости спорта Футбол Сборные

Авторитетный портал WhoScored представил оценки футболистов отборочного матча чемпионата мира-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе казахстанской команды лучшим игроком был признан Бахтиер Зайнутдинов, который получил 7,8 балла. Универсал московского ЦСКА вышел на замену на 57-й минуте, а на 95-й минуте забил гол со штрафного удара и принес Казахстану третью ничью в текущем цикле.

Лучшим игроком матча стал полузащитник Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич - 8,7. Он забил гол с пенальти на 74-й минуте, а спустя 12 минут помог отличиться Луке Менало.

Следующую игру Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной, но на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей ЧМ-2022 Босния и Герцеговина

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:52
Футбол
В Украине отреагировали на подарок от Казахстана в отборе ЧМ-2022 В Украине отреагировали на подарок от Казахстана в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 09:30
Футбол
"Казахстан - это почти образец силы воли". Российские СМИ - о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022 "Казахстан - это почти образец силы воли". Российские СМИ - о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 09:10
Футбол
"В первом тайме Босния нас задавила". Байсуфинов - о матче в Зенице и том, как грозился уйти с пресс-конференции "В первом тайме Босния нас задавила". Байсуфинов - о матче в Зенице и том, как грозился уйти с пресс-конференции
Сегодня , 08:32
Футбол
В Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны во время празднования гола. Есть видео В Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны во время празднования гола. Есть видео
Сегодня , 08:08
Футбол
Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Сегодня , 07:43
Футбол
Видео голов, или как сборная Казахстана сотворила вторую сенсацию в отборе ЧМ-2022 Видео голов, или как сборная Казахстана сотворила вторую сенсацию в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 07:20
Футбол
Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана упустила ничью после удаления защитника "Астаны" Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана упустила ничью после удаления защитника "Астаны"
Сегодня , 03:04
Футбол
Франция обыграла Финляндию и упрочила лидерство в группе отбора с Казахстаном на ЧМ-2022 Франция обыграла Финляндию и упрочила лидерство в группе отбора с Казахстаном на ЧМ-2022
Сегодня , 02:42
Футбол
Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 21:50
Футбол
Казахстанская "молодежка" потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро Казахстанская "молодежка" потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро
Вчера , 19:20
Футбол
Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Вчера , 19:00
Футбол
Казахстанская "молодежка" назвала состав на матч отбора на Евро против Дании Казахстанская "молодежка" назвала состав на матч отбора на Евро против Дании
Вчера , 18:45
Футбол
Успех "молодежки" и "Кайрата". Как казахстанские команды ранее играли с представителями Боснии и Герцеговины Успех "молодежки" и "Кайрата". Как казахстанские команды ранее играли с представителями Боснии и Герцеговины
Вчера , 17:31
Футбол
О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем
Вчера , 16:22
Футбол
Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб
Вчера , 15:53
Футбол
"Надо забить быстрый гол". Казахстанский эксперт разобрал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной "Надо забить быстрый гол". Казахстанский эксперт разобрал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной
Вчера , 15:00
Футбол
Без Валиуллина, но с Зайнутдиновым. Какой состав изберет сборная Казахстана на матч с Боснией и Герцеговиной Без Валиуллина, но с Зайнутдиновым. Какой состав изберет сборная Казахстана на матч с Боснией и Герцеговиной
Вчера , 14:43
Футбол
Обидные 0:16 в шести матчах, или как сборная Казахстана играла в гостях с "югославскими" командами Обидные 0:16 в шести матчах, или как сборная Казахстана играла в гостях с "югославскими" командами
Вчера , 13:33
Футбол
Озвучен ориентировочный состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Озвучен ориентировочный состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Вчера , 12:43
Футбол
Надежда "Тараза", универсал из "Кайсара" и выбор капитана, или кто станет лидером молодежной сборной Казахстана Надежда "Тараза", универсал из "Кайсара" и выбор капитана, или кто станет лидером молодежной сборной Казахстана
Вчера , 11:36
Футбол
Выход на ЧМ, дисквалификация и звездный состав. Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной Казахстана Выход на ЧМ, дисквалификация и звездный состав. Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной Казахстана
Вчера , 11:17
Футбол
Назван точный счет матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022 Назван точный счет матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 10:53
Футбол
Прямая трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан Прямая трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан
Вчера , 09:13
Футбол
Футболист из Германии сделал заявление по поводу миллиона евро за выступление в сборной Казахстана Футболист из Германии сделал заявление по поводу миллиона евро за выступление в сборной Казахстана
Вчера , 08:00
Футбол
Прямая трансляция второго матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2023 Прямая трансляция второго матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2023
Вчера , 07:44
Футбол
Зайнутдинов выделил двух футболистов у сборной Боснии перед матчем отбора на ЧМ-2022 Зайнутдинов выделил двух футболистов у сборной Боснии перед матчем отбора на ЧМ-2022
Вчера , 07:22
Футбол
Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана
6 сентября, 23:55
Футбол
УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах
6 сентября, 23:35
Футбол
Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса
6 сентября, 22:23
Футбол
Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus