Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Авторитетный портал WhoScored представил оценки футболистов отборочного матча чемпионата мира-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе казахстанской команды лучшим игроком был признан Бахтиер Зайнутдинов, который получил 7,8 балла. Универсал московского ЦСКА вышел на замену на 57-й минуте, а на 95-й минуте забил гол со штрафного удара и принес Казахстану третью ничью в текущем цикле.

Лучшим игроком матча стал полузащитник Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич - 8,7. Он забил гол с пенальти на 74-й минуте, а спустя 12 минут помог отличиться Луке Менало.

Следующую игру Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной, но на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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