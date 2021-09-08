Видео голов, или как сборная Казахстана сотворила вторую сенсацию в отборе ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в отборочном турнире к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2. Гости ушли от поражения в компенсированное время:

Напомним, что ранее подопечные Талгата Байсуфинова также преподнесли сенсацию, отобрав на своем поле очки у Украины (2:2). Следующую игру Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной, но на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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