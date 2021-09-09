УЕФА завел дело на футболиста сборной Казахстана за допинг. "Тобол" сделал заявление

Костанайский "Тобол" выступил с заявление по поводу футболиста команды и сборной Казахстана Руслана Валиуллина, сдавшего положительный допинг-тест, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча третьего раунда Лиги Конференций "Жилина" - "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Валиуллин стал героем матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Украины. В той встрече футболист "Тобола" оформил дубль и принес Казахстану ничью (2:2).

После этого футболист пропустил матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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